Testosteron seviyesi Covid-19'un şiddetinde etken rol oynuyor - Son Dakika

Testosteron seviyesi Covid-19'un şiddetinde etken rol oynuyor

11.03.2021 12:22

Testosteron seviyesi Covid-19'un şiddetinde etken rol oynuyor Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr.

Testosteron seviyesi Covid-19'un şiddetinde etken rol oynuyor

Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya:

"Erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron seviyesinin düşük olduğu korona virüs hastaların rahatsızlığı daha ağır seyrediyor"

"Çocuk sahibi olmak için aşılama ya da tüp bebek gibi yöntemleri kullanacakların beklemesinde fayda var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron seviyesi düşük olan korona virüs hastalarının, rahatsızlığı daha ağır geçirdiğini ifade etti.

Dünya genelinde korona virüs salgını devam ederken, hastalığın şiddeti herkes için farklılık gösteriyor. Kişinin halihazırda var olan rahatsızlıkları hastalığın şiddetini değiştirebiliyor. Kronik ya da farklı hastalıkları bulunanlar Covid-19'a yakalandıkları takdirde hastalığı daha zor şartlarda geçiriyor. Covid-19 hastalığının şiddetini etkileyen diğer bir etkenin ise testosteron seviyesi olduğu üroloji uzmanları tarafından sıkça dile getiriliyor. Testosteron seviyesi gerekli düzeyde olanlar hastalığı daha hafif atlatıyor. Hormon seviyesi düşük olan bireyler ise Covid-19 hastalığını daha ağır koşullarda atlatıyor. Salgın döneminde tüm cinsiyet ve yaş grupları risk altında bulunurken testosteron seviyesi kontrolü uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

"Testosteron seviyesi düşük olanlar Covid-19'u daha ağır atlatıyor"

Testosteron seviyesinin Covid-19 hastalığına olan etkisiyle ilgili konuşan Dr. Coşkun Kaya, "Covid-19 ile dünyanın tanışması 1 yıl öncesine dayanıyor. Bu zaman içerisinde korona virüsü tam anlamıyla tanıyabilmiş değiliz. Her gün yeni bir etkisi, tedavisi ve aşısı çıkıyor. Bu konuda da hem bilim insanlarının hem de halkımızın kafası oldukça karışık. Şunu biliyoruz ki Covid-19 bildiğimiz mikrobik hastalıklardan değil. İnsanın vücudunda bulunan tüm damarları tutan bir hastalık. Erkek üreme sağlığı sistemine geldiğimizde ise yapılan çalışmalar neticesinde Covid-19'un erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron seviyesinde düşmelere neden olduğu ortaya çıktı. Hastalığa yakalanan ve zaten öncesinde testosteron seviyesi düşük olan hastaların da hastalığı daha şiddetli geçirdiği saptanmış durumda. Bu sebeple erkeklerde isteksizlik, cinsel performansta düşme, mutsuzluk gibi şikayetler başladıysa ve eğer Covid-19'a da yakalanırlarsa hastalığı ağır atlatacakları için mutlaka dahiliye, endokrinoloji ve üroloji uzmanına başvurmaları önem arz ediyor. Yorgunluk, mutsuzluk, sinirlilik hali ve uykuya eğilim gibi şikayetlerimiz de varsa mutlaka Covid-19'a yakalanmadan önce ilgili hekime başvurulmalı ki çeşitli yollarla testosteron seviyesi yukarı çıkarılsın. Sonrasında korona virüse yakalanılsa bile hastalık daha hafif atlatılabilir" ifadelerini kullandı.

"Çocuk sahibi olmak için aşılama ya da tüp bebek gibi yöntemleri kullanacakların beklemesinde fayda var"

Pandeminin oluşturabileceği sorunları en aza indirmek için tedaviyle çocuk sahibi olmak isteyenlere beklemeleri gerektiğini belirten Coşkun Kaya şunları söyledi:

"Çocuk sahibi olmak isteniyorsa ve bunun için de aşılama ya da tüp bebek gibi yöntemler kullanılacaksa en azından pandemi bitinceye kadar ara vermekte fayda var. Çiftlerin özel bir durumları varsa; yaşları yüksekse ya da kemoterapi göreceklerse en azından 3 ay beklemekte fayda olduğunu biliyoruz. Gün geçtikçe hastalığın yeni etkilerini göreceğiz. Her ne kadar çok fazla belirsizlik olsa da belli olan tek bir şey var; maske, mesafe, hijyen."

Testosteron seviyesi Covid-19'un şiddetinde etken rol oynuyor
Testosteron seviyesi Covid-19'un şiddetinde etken rol oynuyor
Testosteron seviyesi Covid-19'un şiddetinde etken rol oynuyor
Testosteron seviyesi Covid-19'un şiddetinde etken rol oynuyor

Şehir Hastanesi, Coşkun Kaya, Koronavirüs, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Testosteron seviyesi Covid-19'un şiddetinde etken rol oynuyor - Son Dakika


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