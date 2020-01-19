Testosteronu yüksek erkekler lüks markalara yöneliyor - Son Dakika
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Testosteronu yüksek erkekler lüks markalara yöneliyor

6 saat önce

Yapılan bir araştırma sonucuna göre tek doz testosteron bile erkekleri lüks markalara yöneltmeye yetiyor.

Testosteronu yüksek erkekler lüks markalara yöneliyor, System.String[]

Nature Communications dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, testosteron hormonunun erkeklerin tüketim alışkanlıkları üzerinde büyük bir etkisi bulunuyor.


Tek bir doz testosteronun bile erkekleri lüks marka arabaları, saatleri veya kıyafetleri satın almaya yönelttiği belirlendi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:14 
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