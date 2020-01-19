Son Dakika › Dünya › Testosteronu yüksek erkekler lüks markalara yöneliyor - Son Dakika Dünya
Testosteronu yüksek erkekler lüks markalara yöneliyor
6 saat önce
Yapılan bir araştırma sonucuna göre tek doz testosteron bile erkekleri lüks markalara yöneltmeye yetiyor.
Nature Communications dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, testosteron hormonunun erkeklerin tüketim alışkanlıkları üzerinde büyük bir etkisi bulunuyor.
Tek bir doz testosteronun bile erkekleri lüks marka arabaları, saatleri veya kıyafetleri satın almaya yönelttiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:14
Son Dakika Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi