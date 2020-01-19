Testosteronu yüksek erkekler lüks markalara yöneliyor

Nature Communications dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, testosteron hormonunun erkeklerin tüketim alışkanlıkları üzerinde büyük bir etkisi bulunuyor.



Tek bir doz testosteronun bile erkekleri lüks marka arabaları, saatleri veya kıyafetleri satın almaya yönelttiği belirlendi.