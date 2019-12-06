Son Dakika Haberleri: TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasın katılarak, fotoğraf seçti.

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, AA'nın

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasın katılarak, fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Yılık, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" fotoğrafını tercih eden Yılık, "Bu fotoğraftan çok etkilendim çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Ülkemizin kıymetlerini bilmemiz lazım. Bu doğrultuda ülkemizi daha ileri götürebilmek adına, daha iyi çalışmamız gerekiyor." dedi.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafına oy veren Yılık, insanoğlunun son zamanlarda iklime ve atmosfere zarar verdiğini, kendisinin de bu konuya dikkati çekmek istediğini söyledi.

Yılık, spor kategorisinde Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafını seçerek, " Türkiye'nin turizmde daha ileri gidebilmesi adına alternatif turizm dallarından olan raftingi çok güzel fotoğrafladığı için oyum bu kareye." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, Termal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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