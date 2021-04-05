TESUD ve TEMAD'dan Milli Savunma Bakanlığına destek ziyareti - Son Dakika

TESUD ve TEMAD'dan Milli Savunma Bakanlığına destek ziyareti

05.04.2021 15:59
TESUD ve TEMAD'dan Milli Savunma Bakanlığına destek ziyareti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) başkan ve yönetim kurulu üyelerini Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı görüşmede konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) emeklisi, muvazzafı, gazileri ve şehit aileleri ile büyük bir aile olduğunu ifade etti. Bakan Akar, "TSK, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yurt içinde ve sınır ötesinde, Suriye'de, Irak'ta, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadelesini sürdürüyor." dedi.

TSK'nın hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır. Anayasa'da tanımlandığı şekliyle Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Türk Silahlı Kuvvetleri kişi veya kişilerin hırsı, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla iç-dış her türlü fitne, fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katmakta, üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

TSK'nın başarısında en büyük payın aziz şehitlerde ve kahraman gazilerde olduğunu belirten Akar, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.

Akar, görüşmenin sonunda kendilerine destek ziyaretinde bulunan TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan, TEMAD Başkanı Hamza Dürgen ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Asker kökenli derneklerin bir ve beraber olduğunu ifade eden TEMAD ve TESUD yöneticileri de "TSK'ya bağlıyız. Ordumuzun yaptığı mücadele ve hizmetlerinden dolayı gururluyuz ve bu fedakar mücadeleye sonsuz saygı duyuyoruz." diye konuştu.

Dernek yöneticileri söz konusu bildiriyi kınadıklarını da belirterek "Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli, Milli, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TESUD ve TEMAD'dan Milli Savunma Bakanlığına destek ziyareti - Son Dakika


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