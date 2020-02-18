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“Teşvik sistemi neden beklenen etkiyi yaratmıyor”
1 saat önce
'Bölgesel teşvik sisteminde hedeflere ne kadar ulaşılabiliyor?
'Bölgesel teşvik sisteminde hedeflere ne kadar ulaşılabiliyor?' sorusunu gündemine alan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 2012 yılından beri uygulanan teşvik sistemi beklenen etkiyi yaratamamaktadır" tespitini yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:53
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