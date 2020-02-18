“Teşvik sistemi neden beklenen etkiyi yaratmıyor” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “Teşvik sistemi neden beklenen etkiyi yaratmıyor” - Son Dakika Ekonomi

“Teşvik sistemi neden beklenen etkiyi yaratmıyor”

1 saat önce

'Bölgesel teşvik sisteminde hedeflere ne kadar ulaşılabiliyor?

“Teşvik sistemi neden beklenen etkiyi yaratmıyor”, System.String[]

'Bölgesel teşvik sisteminde hedeflere ne kadar ulaşılabiliyor?' sorusunu gündemine alan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 2012 yılından beri uygulanan teşvik sistemi beklenen etkiyi yaratamamaktadır" tespitini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Levent Gök, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:53 
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