Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camisi yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camisi yeniden ibadete açıldı

16.04.2021 15:00

Teşvikiye Camisi, üç yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazı ile ibadete açıldı.

Teşvikiye Camisi, üç yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazı ile ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, restorasyon çalışmalarının Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildiğini söyledi.

Hem çevre düzenlemesi hem de içinde ve dışında yapılan çalışmalarla caminin tamamen elden geçirildiğini belirten Ersoy, bu kapsamda yaklaşık 21 milyon lira harcandığını dile getirdi.

Ramazanda kılınan ilk cuma namazına camiyi yetiştirmeyi başardıklarını kaydeden Ersoy, "Hayırlı olsun diyorum. Çok eski bir camimiz. İlk yılları 1794-1795 Sultan 3. Selim zamanında. Daha sonrasında tahribat gördüğü için 1855'te Sultan Abdülmecid tarafından tekrar yaptırılıyor. Daha sonra tabii defalarca restorasyon ve renovasyonlardan geçiriliyor. Çok yıpranmıştı. O yüzden 3 sene önce 2018 yılında tekrar bir restorasyona tabi tutuldu. Üç yıllık bir çalışmayla aslına uygun şekilde, özgün bir şekilde restore edildi." dedi.

"Oruç, Rabbimizin bize bağışladığı kutlu bir nimet ve emanettir"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, irad ettiği "Şifa Ayı Ramazan" başlıklı hutbede, sahurla berekete, oruçla sıhhate, Kur'an'la şifaya, teravihle huzura, zekatla kardeşlerine, itikafla özüne erişilen bir ramazana daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazanın sabır ve iradeyle kişiyi takvaya eriştiren oruç ayı olduğunu anlatan Erbaş, "Oruç, Rabbimizin bize bağışladığı kutlu bir nimet ve emanettir. Her yıl bize gelen bir medeniyet, bir diriliş mucizesidir. Vücudumuz, duygularımız, beynimiz ve kalbimiz oruçla yenilenir. Bedenimiz oruçla sıhhat bulur. Kişiliğimiz oruçla mayalanır. Nefsimiz oruçla terbiye olur. Ruhumuz oruçla temizlenir. Nitekim Resul-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: 'Kim inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan umarak ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." diye konuştu.

Ramazanın, varlık alemine eşsiz bir ufuk sunan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve en çok okunduğu ay olduğunu aktaran Erbaş, Kur'an'ın Müslüman'ın hayat ışığı, gören gözü ve çalışan kalbi olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in insana, topluma ve medeniyete şifa olduğunun altını çizen Erbaş, şöyle devam etti:

"O halde, Kur'an ile şifa bulalım. Yuvalarımızı ve gönüllerimizi Kur'an ile buluşturalım. Rabbimizin kelamını özenle okumaya, anlamaya ve yaşamaya gayret edelim. Mukabelelerimizle Peygamberimizin sünnetini ihya edelim. İhya edelim ki Kur'an ruhumuza işlesin, Kur'an'ın aydınlığı yüzümüzü kaplasın. Ramazan, dinimizin direği olan namazla huzur bulduğumuz aydır. Öyleyse zikrimizi, şükrümüzü, tefekkürümüzü, dua ve niyazımızı namazla artıralım. Her türlü kötülükten, hayasızlık ve fenalıktan namazla korunalım. Yorulan ruhlarımızı, teravihle sükunete erdirelim. Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Geliniz, infak ve sadakamızla, hayır ve hasenatımızla malımızı bereketlendirelim. Zekat ve fitremizle kardeşlerimizin derdine derman olalım. Hüzünlerini dindirip sevinçlerini çoğaltalım."

Cemaatin de ramazanının mübarek olmasını temenni eden Erbaş, Teşvikiye Camisi'nin ibadete yeniden açılmasının hayırlı olmasını diledi.

Erbaş, camileri bir okul olarak değerlendirmek gerektiğini dile getirerek, "Rabbimizden niyazımız, bu camide nice gençler, nice çocuklar Rabbimize kul olmayı öğrenecekler inşallah. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselama hakkıyla ümmet nasıl olunur, onu öğrenecekler inşallah. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumayı, anlamayı, camilerimizde çocuklarımız küçük yaşlarda öğrenecekler ki büyürken, gelişirken şahsiyetlerini Kur'an'la adeta süslesinler, karakterleri Kur'an'la oluşsun, kişilikleri, ibadetle oluşsun." ifadelerini kullandı.

Erbaş, hutbenin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cami içi ve avlusunda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde cuma namazı kıldırdı.

Bakan Ersoy'un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi ve Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel de namazda saf tuttu.

Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camisi yeniden ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camisi yeniden ibadete açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Teşvikiye, Ramazan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camisi yeniden ibadete açıldı - Son Dakika


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