Son Dakika Haberleri: Teşvikli yatırımlarda yabancı sermayenin payı geriledi

Teşvikli yatırımlarda yabancı sermayenin payı geriledi

22 dakika önce

2018'de teşvik belgeli yatırımlar yüzde 13.08 oranında azalarak 157 milyar 297 milyon liraya geriledi.

Teşvikli yatırımlarda yabancı sermayenin payı geriledi, System.String[]
2018'de teşvik belgeli yatırımlar yüzde 13.08 oranında azalarak 157 milyar 297 milyon liraya geriledi. Bu dönemde yerli sermayeli yatırımlar yüzde 31.99 artarken, teşvik belgeli yabancı yatırımlar yüzde 54.77 azaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04 

Ekonomi
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