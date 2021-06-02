TETA Esports Zula arenasına giriş yaptı! - Son Dakika

Ülkemiz espor ekosistemine hızlı bir başlangıç yapan TETA Esports Zula arenasına giriş yaptı. Organizasyon Zula kadrosunu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

Zula Sahnesine iniş yapıyoruz! Uzun çabalar ve görüşmeler sonucunda anlaştığımız ZULA Kadromuzu duyurmaktan gurur duyarız. Adımızı bu platformda da en iyi şekilde temsil edeceğimizi inanıyoruz.

Organizasyonun yeni sezonda Zula'da mücadele edecek kadrosu ise şu şekilde:

Furkan "MEYUS" Agören

Volkan "FAW1EN" Aybırdı

Cenk "WAFFLE" Durum

Adem "TYRIA" Doğrucu

Alper Kaan "MENTES" Bulut

Metehan "GADREL" Kahveci

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara yeni sezonda başarılar diliyoruz!

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