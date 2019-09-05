Son Dakika Haberleri: Tetanozdan ölen Aycan için Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı
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Tetanozdan ölen Aycan için Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı

1 saat önce

Zonguldak'ta tetanozdan ölen 18 yaşındaki Aycan Kara için İl Sağlık Müdürlüğü idari inceleme başlattı.

Tetanozdan ölen Aycan için Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı, System.String[]

Zonguldak'ta tetanozdan ölen 18 yaşındaki Aycan Kara için İl Sağlık Müdürlüğü idari inceleme başlattı.


Edinilen bilgiye göre, fındık işçiliği için ailesi ile birlikte Alaplı ilçesine gelen 18 yaşındaki Aycan Kara'nın bir süre önce ayağına çivi battı. Ailesi ile birlikte ilçedeki hastaneye giden genç kadın, tedavisinin ardından evine geri döndü. Ancak bir süre sonra çenede kasılma ve kilitlenme yakınmaları yeniden hastaneye başvurdu. Çenede yutma güçlüğü ve ağzını açmada güçlük çeken 2 aylık hamile kadın başvurduğu hastaneden Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi enfeksiyon hastalıklarına sevk edildi. Tetanoz tanısıyla hastanede yoğun bakım servisine yatırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aycan Kara'nın karnındaki bebeği de doğmadan yaşamını yitirdi.


Yaşanan olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nün idari inceleme başlattığı öğrenildi. - ZONGULDAK

İl Sağlık Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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