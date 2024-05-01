Tether, Gelirlerde Yeni Rekorlar Kırarak Stablecoin Piyasasında Güç Gösterisi Yaptı - Son Dakika
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Kripto

Tether, Gelirlerde Yeni Rekorlar Kırarak Stablecoin Piyasasında Güç Gösterisi Yaptı

Tether Holdings Limited, 2024 yılının ilk çeyreğinde 4,52 milyar dolarlık net kâr açıkladı ve toplam net öz sermayesini 11,37 milyar dolara yükseltti. Firma, Amerikan Hazinesi varlıklarından elde ettiği gelirlerle büyük bir finansal başarı elde etti. Tether, kripto para piyasasında şeffaflık ve güven konularında öncü bir rol oynamaya devam ediyor.

01.05.2024 18:25  Güncelleme: 18:30
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2024 yılının ilk çeyreğinde Tether, finansal başarılarını yeni zirvelere taşıdı ve 4,52 milyar dolarlık rekor bir net kâr açıkladı. Firmanın net öz sermayesi büyük bir sıçrama yaparak 11,37 milyar dolara ulaştı.

Tether, Gelirlerde Yeni Rekorlar Kırarak Stablecoin Piyasasında Güç Gösterisi Yaptı

Tether Holdings Limited, 2024 yılının ilk çeyreğinde büyük bir finansal başarı elde ettiğini duyurdu. Firmanın güvence raporuna göre, net kârı 4,52 milyar dolar olarak kaydedildi. Ayrıca, Tether'in toplam net öz sermayesi 11,37 milyar doları geçti, bu rakam 2023 yıl sonu itibarıyla 7,01 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, firmanın kazançlarının büyük bir bölümü Amerikan Hazinesi varlıklarından sağlandı. Firmanın bu varlıklara sahip olma miktarı 90 milyar doları aşarak rekor bir seviyeye ulaştı. Diğer gelir kaynakları arasında ise Bitcoin ve altın yatırımlarından elde edilen kazançlar bulunuyor.

Tether, stablecoin piyasasında öne çıkan bir isim olup, ihraç ettiği tokenlerin yüzde 90 kadarı nakit ve nakit benzeri varlıklarla desteklenmekte. Firma bu stratejiyle, kripto para piyasasında şeffaflık ve güven konularında öncü bir rol oynamaya devam ettiğini vurguluyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino konuyla ilgili yaptığı açıklamada, firma rezervlerinin güçlü yapısını ve stablecoin çıkarımından elde edilen kârların firmanın genel mali sağlığını nasıl desteklediğini dile getirdi. Ardoino, firmanın bu başarılarıyla kripto para sektöründe güven ve şeffaflık anlamında yeni standartlar belirlediğini belirtti.

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