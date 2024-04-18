Tether'den Yapay Zeka ve Bitcoin Madenciliğine Stratejik Yatırımlar - Son Dakika
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Kripto

Tether'den Yapay Zeka ve Bitcoin Madenciliğine Stratejik Yatırımlar

Dijital varlık piyasalarının lideri Tether, dört yeni bölümle yeniden yapılanmayı ve USDT stablecoinin yönetiminden yapay zeka yatırımlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan genişleme planlarını duyurdu. Yeni stratejik yönelimler, 'Tether Finance', 'Tether Power', 'Tether Data' ve 'Tether Edu' adlı dört farklı bölüm altında toplanacak.

18.04.2024 21:40  Güncelleme: 21:44
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Dijital varlık piyasalarında öncü rol oynayan Tether, dört yeni bölümle yeniden yapılanmaya gittiğini açıkladı. Tether'in bu yenilik hamlesi, USDT stablecoinin yönetiminden yapay zeka yatırımlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

Tether Dört Yeni Bölümle Dijital Piyasalarda Yenilik Peşinde

Lider stablecoin ihraççısı Tether, dijital varlık alanındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla yapısal bir dönüşüm gerçekleştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde en yüksek piyasa değerine sahip stablecoini olan USDT'yi geliştiren Tether, yeni stratejik yönelimlerini dört farklı bölüm altında toplayacağını açıkladı.

Yeni yapılanmayla birlikte Tether'in USDT isimli stablecoini, "Tether Finance" isimli bir birim tarafından yönetilecek. Şirketin Bitcoin madencilik yatırımlarını "Tether Power" adlı birim üstlenecek. "Tether Data" ismi verilen üçüncü birim, yapay zeka başta olmak üzere çeşitli teknolojik yatırımları kontrol edecek. Son olarak "Tether Edu" isimli birim ise eğitim odaklı projelere ev sahipliği yapacak.

Şirketin yaptığı açıklamada, "USDT stablecoinin ötesine geçerek, finansal güçlendirme ve teknolojik yenilikçilikte bir dönüşüm yaşanacağı" ifade edildi. Tether, sürdürülebilir ve özgün çözümler sunarak, sorumlu Bitcoin madenciliği, yapay zeka altyapısı ve merkezi olmayan platformlar üzerine yoğunlaşacak.

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