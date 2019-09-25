Tether dördüncü sıraya yükseldi

Kripto para birimleri piyasalarında etkili olan düşüş eğilimine rağmen, Tether stablecoini son 24 saatte yüzde 0.33 artışla Bitcoin Cash'i geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin hash rate'inin 23 Eylül'de yüzde 40 düşmesinin ardından Bitcoin'de etkili olan düşüş eğilimi piyasanın geri kalanına da yansımış ve en yüksek hacimli 100 birimden 98'i düşmüştü.

Bitcoin'deki düşüş eğilimi gibi söz konusu ani düşüşler veya değer kayıplarında yatırımcıların stablecoin olması sebebiyle tercih ettiği Tether, piyasadaki düşüşe rağmen son 24 saatte yüzde 0.33 artışla 1 dolara yükseldi.

Stablecoinlere yönelik ilgi Facebook'un kripto parası Libra'nın da bir stablecoin olarak piyasaya sürüleceği açıklamalarının ardından artmıştı. Facebook, geçen hafta yaptığı açıklamada, Libra'nın Libra'nın bağlı olacağı söz konusu varlık sepetinin yüzde 50'sinin dolardan, yüzde 18'inin eurodan, yüzde 14'ünün yenden, yüzde 11'inin sterlinden ve yüzde 7.0'sinin de Singapur dolarından oluşacağı belirtilmişti.

Tether'deki artışa rağmen piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 13.67 düşüşle 8,409 dolara geriledi ve 151 milyar 8 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.9'unu oluşturdu.

Toplam 2,895 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte Tether dışında yüzde 6.02, yüzde 1.27, yüzde 0.83, yüzde 0.22, yüzde 0.17, yüzde 0.08 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca Crypterium, MonaCoin, Statis Euro, USD Coin, Dai, TrueUSD ve Paxos Standard yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 92'sinde etkili olan düşüş eğilimine de yüzde 31.89 ile 37'nci sıradaki V Systems öncülük etti.

Bitcoin'in 8,455 dolarla 8,500 doların altına gerilemesine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 36 milyar dolara denk gelen yüzde 16.4 düşüşle 219 milyar 200 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 103 milyar 187 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 13.67

2.Ethereum yüzde 14.71

3.Ripple yüzde 11.39

5.Bitcoin Cash yüzde 24.02

6.Litecoin yüzde 17.43

7.EOS yüzde 22.14

8.Binance Coin yüzde 20.21

9.Bitcoin SV yüzde 25.52

10.Stellar yüzde 13.52 düşerken

4.Tether yüzde 0.33 yükseldi.