Tether, USDT ve XAUT Stablecoinlerini TON Blockchain'e Entegre Ediyor - Son Dakika
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Kripto

Tether, USDT ve XAUT Stablecoinlerini TON Blockchain'e Entegre Ediyor

Tether, ABD dolarına endeksli USDT ve altın destekli XAUT stablecoinlerini The Open Network (TON) Blockchain platformuna entegre ediyor. USDT 20 Nisan'da kullanıma sunulacakken, XAUT ise takip eden aylarda platforma eklenecek. Bu hamle, kullanıcılara gelişmiş finansal deneyimler sunarken aynı zamanda ödeme ve oyun alanlarında yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.

19.04.2024 17:55  Güncelleme: 18:00
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Tether, ABD dolarına endeksli USDT ve altın destekli XAUT stablecoinlerini yenilikçi bir adım olarak The Open Network (TON) Blockchain platformuna entegre ediyor. Bu entegrasyonu destekleyecek olan USDT, 20 Nisan itibarıyla kullanıma sunulacak. XAUT ise takip eden aylarda platforma eklenecek. Tether'in bu hamlesi, kullanıcılara gelişmiş finansal deneyimler sunarken aynı zamanda ödeme ve oyun alanlarında da yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.

TON Blockchain'de Yeni Bir Finansal Dönem Başlıyor

Stablecoin ihraççısı Tether, ABD doları destekli USDT ve altın destekli XAUT stablecoinlerini The Open Network (TON) Blockchain üzerinde piyasaya sürüyor. Tether CEO'su Paolo Ardoino konuyla ilgili yaptığı açıklamada, USDT on TON'un (TON ağındaki USDT) 20 Nisan'da yayına gireceğini ve XAUT on TON'un (TON ağındaki XAUT) ise önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını söyledi. Ardoino, USDT'nin pek çok Blockchain ağında olmasına rağmen, TON'un XAUT'nin Ethereum'dan sonra genişlediği ikinci Blockchain ağı olduğunu söyledi.

Stablecoin pazarının öncüsü Tether kısa bir süre önce sektörel yeniden yapılanma sürecine girerek faaliyetlerini çeşitlendirdiğini açıkladı. Pazar lideri USDT stablecoininin arkasındaki şirket Tether, yeni stratejik hamleleri dört ana dalda sınıflandırdı.

Bu kapsamda, USDT stablecoini artık "Tether Finance" adı altında faaliyet gösterecek bir birim tarafından yönetilecek. Şirketin, Bitcoin madenciliği alanındaki yatırımları "Tether Power" isimli bir başka birim tarafından idare edilecek. Teknolojik inovasyonlara odaklanacak olan "Tether Data" birimi ise özellikle yapay zeka gibi alanlarda girişimleri yönetecek. Şirketin son birimi "Tether Edu" ise eğitimle ilgili projelere öncülük edecek.

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