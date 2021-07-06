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Tetik'ten iddialara sert cevap - Son Dakika

Tetik'ten iddialara sert cevap

06.07.2021 14:08
Tetik'ten iddialara sert cevap, System.String[]

AK Parti Yenice İl Genel Meclis üyesi Recep Tetik, hakkında çıkan haber ve paylaşımların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirterek, yargı yoluna başvuracağını söyledi.

AK Parti Yenice İl Genel Meclis üyesi Recep Tetik, hakkında çıkan haber ve paylaşımların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirterek, yargı yoluna başvuracağını söyledi.

Tetik, Karabük'te bir takım basın mensupları tarafından aslı astarı olmayan ve hiçbir dayanağa dayandırmadan hakkında yapılan haberlerin ilk olmadığını ve bir yıldır sistematik olarak hem kendisinin hem de partisinin yıpratılmaya çalışıldığını kaydetti.

Tetik, ilçeye bağlı Kayadibi köyünde kereste fabrikası kurmak için bu yılın Ocak ayında 5 parselden oluşan 10 dönümün üzerim arsa aldığını kaydederek, " Yaklaşık 6 aydır fabrika kurmak için çalışma yaptığımız bu arazide sadece kamuya ait ve Özel idarede mezarlığa giden piyade yolu olarak geçen bir yer vardı. Hali hazırda imara uygunluk belgesi almamız için kendi yerimizden bu yola 200 metrekare yer terkininde bulunduk. Haberde bizim Özel idareye ait büzleri kullandığımız ve hatta kendi arazimizden çıkan harfiyatında köy mezarlığına ve etrafa yayıldığını iddia etmişler. Bunların tamamı asılsız ve mesnetsiz iftiralardır. Orada bulunan büzler bir başka şahıs tarafından oraya bırakılmış ve onlara ait olup Özel İdarenin malı değildi. Kaldı ki, bunlar el yapımı büzler olup bunların kamu adına kullanmak üzere yoldan geçecek kanalizasyona kullanılması için bağışlanmıştır. Bahse konu büzler orada yolda kanalizasyon yapımında kullanılacak. Benim şahsi yerimle alakası dahi yoktur ve hatta malzemeler yol üzerinde duruyor. Arazimizden çıkan harfiyatler ise mezarlık ve etrafına dökülmemiş aksine, bölgemizde hizmet veren Ali Aydın'a ait taş ocağının yıkım alanına alına boşaltılmıştır" dedi.

Tetik, ayrıca hakkında Yenice Cumhuriyet Savcılığına 'Devletin malını izinsiz kullanmaktan' suç duyurusunda bulunulduğu iddialarına da cevap vererek, " Kayabidi köyünde ikamet eden Ayhan Turna isimli şahıs benim hakkımda gerek İl genel Meclis Başkanımıza gerekse kurumlara şikayet yazıları ve hakaretlerde bulunmuştu. Bende asılsız şikayet ve hareketlerinden dolayı bu şahsı 20 gün önce savcılığa şikayette bulunduktan sonra, bahse isimi geçen bu şahısta aslı astarı olmayan ve mesnetsiz iftiralarda bulunarak bizim hakkımızda şikayet dilekçesi vermiştir ve konu hala yargıdadır. Her ne kadar AK Parti'nin Yenice İl Genel Meclis üyesi olmamıza rağmen asıl gayemiz halka hizmettir ve onların menfaatini gözetmektir. Fabrika kurmak için aldığımız bu arazide ne Özel İdare'ye ait iş makineleri kullanılmış, nede burada Özel idareye ait makineler çalışmıştır. Sadece Özel İdare'de mezarlık piyade yolu olarak geçen ve bizimde 200 metre kare kendi yerimizden verdiğimiz terk sonucu bu yolda muhtarın Kaymakamlığa söyledikleri talep üzerine mıcırlıma çalışmasını Özel İdare ekipleri çalışmıştır. Hakkımızda iddia edildiği gibi ve habere konu olan bu iddiaların gerçeklik yanı dahi yoktur. 1 yıla yakındır sistematik bir şekilde yapılan bu yıpratma ve mesnetsiz iddiaları ve haberleri asla kabul etmeyip, dün olduğu gibi bugünde, yarında milletimize hizmete devam edeceğiz. Bu yapılanlar şahsımdan ziyade partimizi de yıpratma politikasıdır. Asılsız ve mesnetsiz iddialar üzerinden ve araştırma yapmadan haber yapanlar hakkında hakkımızı yargı yoluna kullanarak şikayetlerde bulunacağım. Haksız bir şekilde devletin herhangi bir kurumunu dahi ait zarara uğratma yada bir aracını çıkar amacı ile kullandığım dahi tespit edilirse yüce adaletimizin vereceği her türlü cezaya da razıyım. Görevimizin başındayım ve milletimize hizmet için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - KARABÜK

Tetik'ten iddialara sert cevap

Recep Tetik, AK Parti, Fabrika, Karabük, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tetik'ten iddialara sert cevap - Son Dakika


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