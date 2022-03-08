Tetikçi suç makinesi çıktı... Adana'da babayı öldürüp kızını yaraladıktan sonra intihar eden zanlının 30'dan fazla suç kaydı bulundu - Son Dakika
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Tetikçi suç makinesi çıktı... Adana'da babayı öldürüp kızını yaraladıktan sonra intihar eden zanlının 30'dan fazla suç kaydı bulundu

08.03.2022 09:47

Tetikçi suç makinesi çıktı.

Tetikçi suç makinesi çıktı... Adana'da babayı öldürüp kızını yaraladıktan sonra intihar eden zanlının 30'dan fazla suç kaydı bulundu

ADANA Adana'da babayı öldürüp kızını yaraladıktan sonra polisin düzenlediği operasyonda intihar eden zanlının gasp, uzun namlulu silah bulundurma, hırsızlık, adam yaralama gibi suçlardan 30'dan fazla kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde cinayet, 6 Şubat'ta 38 yaşındaki Kaya Erkaya, 6 yaşındaki kızı B.E. ile birlikte otomobiliyle evinin önüne geldiğinde esnada; kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Erkaya olay yerinde hayatını kaybederken, küçük kız da bacağından yaralandı. Katil zanlısı ve yanında bulunan 2 kişi kaçıp izini kaybettirirken, olay yerinde de 30'a yakın boş kovan bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri izine bir ay sonra Mersin'de ulaştı. Kaya Erkaya'nın öldürüldüğü olayda silahı kullandığı ileri sürülen Mustafa Okay ile o sırada katil zanlısının yanında bulunan Hikmet D. ve Hilmi G.'nin, Mezitli ilçesindeki bir sitede saklandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için söz konusu adrese özel harekatın da desteğiyle operasyon düzenledi.

Katil zanlısı Mustafa Okay, teslim olmak yerine direnip polislere doğru ateş etti. Ekiplerin eve girmemesi için ekiplerle çatışan katil zanlısı Okay daha sonra balkondan diğer daireye geçti ancak yakalanacağını anlayınca tabancayla intihar etti. Evde yapılan aramalarda da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan Hikmet D. ve Hilmi G. de sorgulanmak üzere Adana'ya getirildi. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor.

Cinayette tetikçilik yapıp 30'dan fazla mermi sıkarak Erkaya'yı öldüren Mustafa Okay'ın su makinesi olduğu ortaya çıktı. Mustafa Okay'ın en son 2017 yılında 3 gasp suçun işledikten sonra yakalanıp tutuklandığı ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi. Okay'ın gaspın yanı sıra, uzun namlulu silah bulundurma, hırsızlık, yağma, adam yaralama gibi suçlar başta olmak üzere 30'dan fazla kaydı olduğu belirlendi.

Tetikçi suç makinesi çıktı... Adana'da babayı öldürüp kızını yaraladıktan sonra intihar eden zanlının 30'dan fazla suç kaydı bulundu
Tetikçi suç makinesi çıktı... Adana'da babayı öldürüp kızını yaraladıktan sonra intihar eden zanlının 30'dan fazla suç kaydı bulundu
Tetikçi suç makinesi çıktı... Adana'da babayı öldürüp kızını yaraladıktan sonra intihar eden zanlının 30'dan fazla suç kaydı bulundu
Tetikçi suç makinesi çıktı... Adana'da babayı öldürüp kızını yaraladıktan sonra intihar eden zanlının 30'dan fazla suç kaydı bulundu
Tetikçi suç makinesi çıktı... Adana'da babayı öldürüp kızını yaraladıktan sonra intihar eden zanlının 30'dan fazla suç kaydı bulundu

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Bir kişinin tabancayla öldürüldüğü cinayetin zanlısı tutuklandı Bir kişinin tabancayla öldürüldüğü cinayetin zanlısı tutuklandı Son dakika haberi: Pusu kurdu, öldürdü, tutuklandı Son dakika haberi: Pusu kurdu, öldürdü, tutuklandı

Mustafa Okay, İntihar, Silah, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tetikçi suç makinesi çıktı... Adana'da babayı öldürüp kızını yaraladıktan sonra intihar eden zanlının 30'dan fazla suç kaydı bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tetikçi suç makinesi çıktı... Adana'da babayı öldürüp kızını yaraladıktan sonra intihar eden zanlının 30'dan fazla suç kaydı bulundu - Son Dakika
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