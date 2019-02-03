Son Dakika Haberleri: Tetiş Yapı Elazığıspor - Giresunspor: 0-0

Tetiş Yapı Elazığıspor - Giresunspor: 0-0

34 dakika önce

STAT: 11 NisanHAKEMLER: Sinan Dereci, Deniz Turgut, Baran Eraslan TETİŞ YAPI ELAZIĞISPOR: Ahmet Sabri - Idrıssa, Dıalo Samba, Mustafa, Gökhan, Lamine(Dk. 85 Dersim) Tufan, Boubacar, Ahmet Burak, Cengizhan(Dk.46 Murat), Kadir (Dk.75 Emir)GİRESUNSPOR: Kayacan -Aykut, Guy Lucıen, Abıola, Muhammet(Dk.

Tetiş Yapı Elazığıspor - Giresunspor: 0-0, System.String[]


STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Sinan Dereci, Deniz Turgut, Baran Eraslan  

TETİŞ YAPI ELAZIĞISPOR: Ahmet Sabri - Idrıssa, Dıalo Samba, Mustafa, Gökhan, Lamine(Dk. 85 Dersim) Tufan, Boubacar, Ahmet Burak, Cengizhan(Dk.46 Murat), Kadir (Dk.75 Emir)

GİRESUNSPOR: Kayacan -Aykut, Guy Lucıen, Abıola, Muhammet(Dk.69 Yasin), Tevfik, Volkan (Dk.40 Djemoussa) Bahadır, Orhan, Savaş(Dk.63 Cristian) Emre  

SARI KART: Kadir, Tevfik, Ahmet Sabri, (Tetiş Yapı Elazığıspor) -  Orhan, Savaş, Bahadır,(Giresunspor)

Spor Toto 1'inci Ligin 20'inci haftasında Tetiş Yapı Elazığıspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

29'uncu dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aykut güzel bir kafa vuruşuyla topu dışarı gönderdi.

43'üncü dakikada ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Dauda'nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet Sabri kornere çıkardı.

78'inci dakikada Lamina ceza sahası içerisine gönderdiği pasla buluşan Ahmet kaleciyi geçerek vuruşunda top dışarı gitti.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:38 Kaynak: DHA

Dersim, Giresunspor, Spor
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