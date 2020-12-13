Tetiş Yapı Elazığspor: 2-2

90+4'üncü dakikada sağ kanattan kazandığı topla ceza sahasına sokulan Tufan düzgün bir vuruşla takımına 1 puanı getiren golü kaydetti: 2-2.

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