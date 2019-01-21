Son Dakika Haberleri: Tetiş Yapı Elazığspor - Adanaspor Maçının Ardından

Tetiş Yapı Elazığspor - Adanaspor Maçının Ardından

57 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor'a 1-0 yenilen Tetiş Yapı Elazığspor'da teknik Direktör Orhan Kaynak, Adanaspor'u tebrik ederek maçtan daha çok, kulübün içinde bulunduğu durum hakkında konuşulması gerektiğini belirtti.

Tetiş Yapı Elazığspor - Adanaspor Maçının Ardından, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor'a 1-0 yenilen Tetiş Yapı Elazığspor'da teknik Direktör Orhan Kaynak, Adanaspor'u tebrik ederek maçtan daha çok, kulübün içinde bulunduğu durum hakkında konuşulması gerektiğini belirtti.

Maçtan ziyade Elazığspor Kulübü'nün nasıl bu süreçten çıkacağının düşünülmesi gerektiğini ifade eden Orhan Kaynak, "Sayısal olarak eksik değildik ama yetersizdik. Bu ligde ilk defa oynayan oyuncularla çıktık maça. Futbolcularımız elinden gelenin en iyisini yaptı. Adanaspor'a baktığımız zaman bu ligde oynamış çok önemli oyuncuları var. Büyük bir camia, onları da kutluyorum. Maçtan ziyade bizim için bu kulübün yaşaması, hayatına devam etmesi ve bu anlamda bir yönetimin oluşması gereklidir. Kayyum heyeti devam ediyor. Kulüp bu şartlarda devam ederse muhtemelen kapanacak. Kapanmaması için bu hafta sonuna kadar çok değerli iş adamları, spor adamları, basın ve taraftarlar bize destek veriyor. İnşallah birbirlerini çekiştirmekten ziyade eski başkanlarımız, yöneticilerimiz bir araya gelip Elazığspor'u nasıl kurtarabiliriz diye düşünürler" dedi.

COŞKUN DEMİRBAKAN: "ZOR BİR MAÇ OLDU"

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da maçtan önce çok zor bir maç oynayacaklarını bildiklerini belirterek, "İkinci golü atamamamız bizi sıkıntıya soktu. Elazığspor'u başta kalecisi, oyuncuları ve teknik heyeti olmak üzere mücadelesinden dolayı kutlarım. İyi mücadele ettiler, pes etmediler. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Biz fazla hazırlık maçı oynayamadık. Onun için birkaç hafta sonra gerçekleştirdiğimiz seviyeye geleceğini umuyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:10 Kaynak: DHA

Orhan Kaynak, Adanaspor, Elazığspor, Spor
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