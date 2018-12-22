Tetiş Yapı Elazığspor - Altay: 1-1

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Oğuz Kaan Çalışır (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner Şahin (xx) - Idrissa Diarra (x), Mehmet Yiğit (x), Emre Öztürk (xx), Serkan Kurtuluş (xx) (Dk.





STAT: Yeni 4 Eylül



HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Oğuz Kaan Çalışır (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)



TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner Şahin (xx) - Idrissa Diarra (x), Mehmet Yiğit (x), Emre Öztürk (xx), Serkan Kurtuluş (xx) (Dk. 83 Murathan Özen x), Kadir Bekmezci (xx), Moussa Bagayoko (x), Ahmet Aras (x) (Dk. 58 Kadir Taşoğlu x), Andreas Tatos (xx), Adem Alkaşi (xx), Lamine Diarra (xx)



ALTAY: Emre Koyuncu (xx) - İbrahim Öztürk (x), Gençer Cansev (xx), Özgür Özkaya (xx), Murat Uslu (xx), Metin Yüksel (xx), Tevfik Altındağ (xx) (Dk. 46 Aganovic), Hüsamettin Yener (xx) (Dk. 58 Leandro Kappel x), Atakan Çetinkaya (xx), İbrahim Akın (xx) (Dk. 86 İhsan Furkan Deniz x), Marco Paixao (xx)



GOLLER: Dk. 55 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor) - Dk. 74 Paixao (Altay)



KIRMIZI KART: Dk. 89 Moussa Bagayoko (Tetiş Yapı Elazığspor)



SARI KARTLAR: Adem Alkaşi, Bagayoko, Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor) - Tevfik Altındağ, Metin Yüksel, Murat Uslu, Leandro Kappel (Altay)



TFF 1'inci Lig 17'nci hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor ile Altay, Elazığspor'un sahasındaki bakım nedeniyle Sivas'ta karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.



55'inci dakikada savunmanın arkasına sarkan Lamine Diarra sol kanattan girdiği ceza sahasında yerden uzak kale direğine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



74'üncü dakikada ceza sahasına giren Paixao, Kadir Taşoğlu'nu müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Paixao topu filelere gönderdi: 1-1.



76'ncı dakikada sağ kanattan Adem'in ceza sahasına ortasında Bagayoko'nun röveşatasında top kaleci Emre'de kaldı.



79'uncu dakikada ceza sahası önünden Tatos'un kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü, daha sonra araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



89'uncu dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Bagayoko ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.





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