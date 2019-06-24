Son Dakika Haberleri: TETSİAD Başkan adayı Demir'e yoğun ilgi
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TETSİAD Başkan adayı Demir'e yoğun ilgi

1 saat önce

Türkiye Ev Tekstilcileri ve İşadamları Derneği'nin (TETSİAD) 27 Ağustos'ta yapılacak olan genel kurulunda başkan adayı olan Ankara Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Demir, dernek üyelerinden yoğun ilgi gördü.

TETSİAD Başkan adayı Demir'e yoğun ilgi, System.String[]
Türkiye Ev Tekstilcileri ve İşadamları Derneği'nin (TETSİAD) 27 Ağustos'ta yapılacak olan genel kurulunda başkan adayı olan Ankara Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Demir, dernek üyelerinden yoğun ilgi gördü.

Bursa'da sektörün önde gelen firmalarından temsilciler ile buluşup desteklerini alan Demir, en büyük hedefinin hep birlikte çalışarak sektörü büyütmek ve üye firmaların işlerini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Demir, çalışma grubundaki arkadaşları ile birlikte Bursa üyelerini ziyaret ederek derneğin geleceğine yönelik planlar üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

30 kişiden oluşan bir çalışma ekibi kurduklarını anlatan Demir, şunları söyledi: "Sektör büyüklerim teveccüh gösterdiler ve derneğimizin geleceğe daha büyük bir güvenle taşınması görevini bana verdiler. Sektörün pek çok büyük grubu bize destek veriyor. Üyelerimizin destekleri ile derneğimizi ve sektörümüzü uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edebilmek amacıyla çalışma arkadaşlarımız ile birlikte planlamamızı yaptık, hedeflerimizi belirledik. Tüm üyelerimizin mutlu olacağı bir çalışma modelini hazırladığımızı söyleyebilirim. Üye firmalarımızın işlerini geliştirmek ve sektörü büyütmek için aday oldum. Değişim yapacak güçlü bir yönetim anlayışı ile Türk ev tekstili sektörünü geleceğe taşımak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
Ankara, Türkiye, Güncel
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