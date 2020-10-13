TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram Açıklaması - Son Dakika

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram Açıklaması

13.10.2020 15:52
TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram Açıklaması, System.String[]

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Suudi Prens Abdurrahman Bin Musa'ad Al Saud ve Suudi yetkililerce duyurulan Türk mallarını boykot ve Faslı yetkililerce alınan bin 200 Türk menşeli ürüne vergi zammı uygulamasının Türkiye ile birlikte iki ülkenin de zararına olacağını belirtti.

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Suudi Prens Abdurrahman Bin Musa'ad Al Saud ve Suudi yetkililerce duyurulan Türk mallarını boykot ve Faslı yetkililerce alınan bin 200 Türk menşeli ürüne vergi zammı uygulamasının Türkiye ile birlikte iki ülkenin de zararına olacağını belirtti.

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ortak dini ve tarihi geçmişimiz olan iki ülkenin gayri resmi boykot kararlarının tarihi bağlar üzerine kurulu karşılıklı işbirliği politikaları ile yıllardır yürütülen ticari dostluklara zarar vereceğini söyledi. Suudi Arabistan'da konu hakkında Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Odalar Konseyi Başkanı Ajlan Al-Ajlan'ın yaptığını hatırlatan Hasan Hüseyin Bayram, Fas'ın da bin 200 Türk menşeli ürüne getirdiği vergi yükünün de çok yanlış bir karar olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmi yakaladığı Fas'ta bu rakamın 1 milyar dolarını tekstil ürünlerinin oluşturduğunu hatırlatan Başkan Bayram açıklamasını şöyle sürdürdü, "Geçtiğimiz yıl 'sıfır' olarak uygulanan vergi oranları kademeli olarak arttırıldı. Son olarak bu rakamın yüzde 27'lere yükseltilmesi için çalışmalar başlatıldığını öğrendik. Bu uygulamanın devam etmesi halinde iki ülke arasındaki dostluk ve ticari ilişkilerin bozulmasının haricinde bölgede hizmet veren Türk firmalarının çekilmesi ile birlikte işten çıkarmalar ve dolayısıyla işsizlik başlayacaktır. Suudi Arabistan ve Fas'ın verdiği bu hatalı kararlarından bir an önce dönmeleri kendi menfaatlerine olacaktır" dedi. - BURSA

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram Açıklaması

Hüseyin Bayram, Bayram, Vergi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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