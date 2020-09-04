TETSİAD'ın düzenlediği 'KOSGEB Destekleri Paneli'büyük ilgi gördü - Son Dakika

TETSİAD'ın düzenlediği 'KOSGEB Destekleri Paneli'büyük ilgi gördü

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD), gerçekleştirdiği programlarla sektörel ve iş yaşamındaki gelişmeleri üyeleriyle paylaşmaya devam ediyor.

TETSİAD'ın düzenlediği 'KOSGEB Destekleri Paneli'büyük ilgi gördü, System.String[]

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD), gerçekleştirdiği programlarla sektörel ve iş yaşamındaki gelişmeleri üyeleriyle paylaşmaya devam ediyor. Online platformda düzenlenen programla TETSİAD üyelerine KOSGEB destekleri anlatıldı.

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram'ın moderatörlüğünde KOSGEB Başkan Yardımcısı Dr. Recep Kılınç, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerleştirme Dairesi Başkanı Cemil Arda Taşkıran, KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Selim Serkan Ercan ve KOSGEB KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Görkem Gürbüz' ün panelist olarak katıldığı programda girişimci ve üreticilere yönelik destek paketlerinin detayları paylaşıldı.

Programda konuşan TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, COVİD19 pandemisi' nin dünya üzerinde tüm dengeleri yeniden şekillendiren bir süreç başlattığını söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu desteklerinin firmaların darboğazdan çıkmalarına ve yeniden büyüme ivmesi yakalamasında en önemli argümanlar arasında olduğunu belirten Bayram, "Bizler de TETSİAD olarak ürettiğimiz projeler ve saha çalışmalarımızla firmalarımıza destek olmaya, rehberlik etmeye çalışıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde şirketlerimize nefes aldıracak tüm destek mekanizmalarından en yüksek şekilde yararlanmamız, sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Yeni ekonomi anlayışı ile yeniden düzenlenen yatırım teşvik sistemimiz ile stratejik sektörlerde yerli, nitelikli ve sürdürülebilir üretimi öncelikli kılıyor. Salgın nedeniyle günlük yaşamdan ticari hayata, yeni pazar arayışlarımızdan devlet kredi ve hibe arayışına kadar tüm alışkanlıklarımız değişti. Pandemi'nin ne zaman biteceğine dair bir öngörü olmaması nedeniyle sektör olarak dünya ile yarışabilmek, pastadan daha fazla pay alabilmek için uluslararası rekabet gücümüzü arttırmamız, maliyetleri minimize edecek yöntemler geliştirmemiz ve dijital pazarlama dünyasına ayak uydurmamız şart" dedi.

Dijital dünyaya tam geçiş sağlandı

KOSGEB Başkan Yardımcısı Dr. Recep Kılınç ise KOSGEB'in yaptığı dönüşümlerle bütün hizmetlerini artık E-devlet üzerinden verdiğini belirtti. E-devlet üzerinden 7 milyon kullanıcıya ulaşıldığını söyleyen Dr. Recep Kılınç, KOSGEB desteklerinin tümüne web sitelerindeki tanıtım videolarından ulaşabileceğini ve yine çağrı merkezleri yoluyla firmaların bağlı bulundukları müdürlükler ve başkanlıktan bilgi alabileceklerini söyledi.

Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını anlatan Dr. Recep Kılınç, "KOSGEB de bu dönüşümle buna hazırdı. Özellikle tam kapanma sürecini yaşadığımız üç ay içerisinde her türlü iş ve işleyişimiz aksamadan devam etti. Firmalarımızın tam da ihtiyacı olduğu dönemde biz ödemelerimize, proje ve işleyişlerimizle devam etmiş olduk. Eskiden çok daha düşük olan destek miktarlarını arttırdık. Özellikle de proje bazlı destekler vermeye başladık. Nitelikli projelere verdiğimiz destekler 10 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Son zamanda özellikle 2020'den itibaren yüzde 30 hibe, yüzde 70 geri ödemeli olacak şekilde projelerimiz tasarlandı. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde destek vereceğiz. Bunun yanı sıra projenizi KOSGEB'e sunduğunuzda kabul görürse yüzde 50'ye kadar da erken ödeme kararı veriyoruz. Bunlar güzel gelişmeler, projesi olup başarmak isteyen, kendine güvenen yatırımcılarımız için önemli destekler. Dolayısıyla herkesi KOSGEB'e bekliyoruz" dedi.

KOSGEB'in firmalara sunduğu destekler hakkında bilgiler veren Dr. Recep Kılınç, KOSGEB'in destek miktarında da önemli bir artışın görüldüğünü belirterek, "Proje bazlı desteklerimizde yurtdışından ihraç edilen ürünlerimiz için bir 'Stratejik Ürün' desteğimiz var. Yine patenti varsa ya da bir doktora araştırması sonucunda ortaya çıkmışsa teknoyatırım olarak bir desteğimiz var. Firmalarımız bu ürünü imalata çevirmek istiyorlarsa destek alabiliyorlar. Proje Yönetimi Daire Başkanlığımız altında 300 bin TL'ye kadar bir yurtdışı pazar desteğimiz var. Çağrılı desteklerimizden KOBİGEL desteğimiz devam ediyor. Dijitalleşmeye dönük olarak şu anda çağrısı 17 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Bunu gündeme alıp, ihtiyacı olan firmalarımız gündeme alabilirler. Yine işletme geliştirmeye yönelik bir desteğimiz var. Bu raf tipi, gel-al tipi bir destektir. Limitleri aşmamak kaydıyla herkes alabiliyor. Yine girişimci olmak isteyen herkese geçmişte 50 bin TL'lik destek veriyorduk. Şu anda ise girişim yapmak isteyen arkadaşlara ileri girişimcilik adı altında imalata dönük çalışan ya da böyle fikri olanlara 350 bin TL'ye kadar destek veriyoruz. Bu ciddi bir destek. Yine Ar-Ge yapmak isteyen firmalarımıza dönük olarak 750 bin TL'ye kadar bir desteğimiz var verebiliriz" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda verilen desteklerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol amaçlı çalışmalar yerine getirdiklerini anlatan Recep Kılınç, bütün destek paketlerini tasarlarken mantıksal modelleri ile beraber hazırladıklarını söyledi. Firmalara verdikleri desteğin her sürecinde takip ettiklerini belirten Kılınç şunları söyledi:

"Özellikle hizmetlerimizi e-devlete taşırken Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK Genel Müdürlüğü, ilgili bakanlıklarımız gibi 20 kuruluştan online bilgi alıyoruz. Firmalarımız nedir? Ne durumdadır? Bunların bilgilerini alabiliyoruz. Hayatta kalabilecek firmalarla yola devam edip çok daha ciddi destekler vermeyi hedefliyoruz. İnşallah gelecek dönemde çok daha etkili destekler vereceğiz. Devlet destekleri tam olarak bilinmiyor. Geçmişte bu destekleri alanların bazıları da amacı dışında kullanmışlar. Bu para hepimizin parası ve doğru yerlerde kullanılması için uğraşıyoruz. Üretime, istihdama destek verecek güzel fikri olan, ithalatı önleyecek olan herkese kapımız açık. Biz yeter ki katma değer oluşturalım, ithalatı azaltan çalışmalar yapalım."

KOBİGEL Destek Programı için son başvuru tarihi 17 Eylül

KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Selim Serkan Ercan, çağrısı 17 Eylül tarihine kadar devam eden KOBİGEL, Yurtdışı Pazar ve İşbirliği Destek programlarını anlattı. Temmuz Sonu itibari ile KOBİGEL Projesi'nin çağrıları açıldığını belirten Ercan, "Burada iki çağrı yapıldı. İlk çağrı olan 2020.1 Çağrısının amacı yerli ve yetkin teknolojileri geliştiren yerli girişimcilerimizin sayısını arttırmaktı. 2020.2 kodlu kobilerimizin başvuru yapabildiği çağrımızda ise imalat sanayindeki kobilerimizin yerli teknoloji geliştiriciler öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreçleri sayısını arttırmak istiyoruz. Burada herhangi bir nace kodu kısıtlaması yok. İşletmelerimiz bu çağrıların yalnızca birine başvuru yapabiliyor. Burada proje başına 1 milyon TL'ye kadar destek verilebiliyor" dedi. - BURSA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 12:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TETSİAD'ın düzenlediği 'KOSGEB Destekleri Paneli'büyük ilgi gördü - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 şehre hastane müjdesi verdi Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı 60 aydan 36 aya indirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim iddialarına son noktayı koydu: Önümüzdeki ilk seçim 2023 yılında Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu'nu açtı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı Animasyon dünyasının ilk başörtülü süper kahramanı Yaya Türkiye'de vizyona giriyor İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Dükkanını boşaltmak istemeyen şahıs, havaya ateş açtı! İkna çalışmaları 1 saat sürdü Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kendilerini kurtarmasını beklediler İki işçiyi öldüren katil zanlıları, yeni bir cinayet planı yaparken yakalandı
Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu         
16:30
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Jorge Messi, oğlu Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olmadığını savundu Jorge Messi, oğlu Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olmadığını savundu         
16:00
Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü "Mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı         
15:38
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi         
14:11
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti         
13:45
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi         
11:37
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar         
10:14
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var         
08:25
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak         
08:13
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 19:30:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TETSİAD'ın düzenlediği 'KOSGEB Destekleri Paneli'büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei