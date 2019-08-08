TETSİAD'ta genel kurula doğru

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) başkan adayı Hasan Hüseyin Bayram, "Sektör olarak yeni pazarlar bulmamız şart. Göreve geldiğimizde Ev Tekstili İhracatçıları Birliğini kuracağız.

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) başkan adayı Hasan Hüseyin Bayram, "Sektör olarak yeni pazarlar bulmamız şart. Göreve geldiğimizde Ev Tekstili İhracatçıları Birliğini kuracağız. Bu birlik, sektörün sorunlarına daha hızlı çözümler üretecek, ham madde üretiminden satış ve pazarlamaya, tanıtımdan yurt dışı pazar arayışlarına kadar daha hızlı hareket edecek." dedi.

Türkiye ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu olan TETSİAD'ın 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek genel kurulu öncesinde Bursa Ev Tekstili Birlik Platformunun ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğe katılan başkan adayı Hasan Hüseyin Bayram, projelerini katılımcılarla paylaştı.

Bayram, burada yaptığı konuşmada, tekstilin başkenti olan Bursa'nın Türkiye'de geçen yıl gerçekleştirilen 8,5 milyar dolarlık tekstil ihracatının 1,25 milyar dolarlık kısmına imza atarak bu alanda iddiasını ortaya koyduğunu söyledi.

Türk tekstilinin bugün dünyada takdir edilir hale geldiğini dile getiren Bayram, TETSİAD'ın sektörün hedeflerine ulaşmasında gerekli desteği gösteremediğini savunarak, "TETSİAD'daki kötü ve adaletsiz yönetim anlayışına son vermek için sektörümüzün tüm kurum ve kuruluşlarının büyük bir çoğunluğunun desteği ve ortak aklın adayı olarak yola çıktım. Göreve geldiğimizde şeffaf yönetim anlayışını benimseyerek üyelerimizle bilgi paylaşımını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Genel kurulun ardından seçilmesi halinde sektörün üretim merkezi kentlerinin TETSİAD'da en güçlü şekilde temsil edileceğini dile getiren Bayram, "Biz tüm şehirlerimizle biriz, beraberiz. Çünkü biz birlikten güç, kuvvet doğacağını çok iyi biliyoruz. Sektör olarak yeni pazarlar bulmamız şart. Göreve geldiğimizde Ev Tekstili İhracatçıları Birliğini kuracağız. Bu birlik, sektörün sorunlarına daha hızlı çözümler üretecek, ham madde üretiminden satış ve pazarlamaya, tanıtımdan yurt dışı pazar arayışlarına kadar daha hızlı hareket edecek." diye konuştu.



Bayram, 25 yıldır düzenlenen ve dünyanın en büyük ikinci ev tekstili fuarından biri olan EVTEKS'in sektörün gücünü ve büyüklüğünü dünyaya anlatılan bir organizasyon olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah yeni dönemde, sektörümüzün hassasiyetlerini dikkate alarak hazırlayacağımız fuar anayasası ile EVTEKS Fuarı'nda yaşanan adaletsizliği ve haksız rekabeti ortadan kaldıracağız. Fuarın gelirlerini boğazdaki binalara değil üyelerimizin faydası için kullanarak fuarımızı ortak akıl ile yeniden şekillendireceğiz. Sektörün saygın ve tecrübeli isimlerinden oluşan bir danışma komitesi oluşturmayı hedefliyoruz. Dernek bünyesinde kuracağımız vize ofisi ile üyelerimize destek vereceğiz. Ayrıca tüm üyelerimizin görüş ve önerilerini toplayarak 'İhracatçı El Kitabı' hazırlayacağız. En büyük sermayemiz olan gençlerimizle gençlik komitesi kuracağız. Yeni dönemde oluşturacağımız hukuk komitesi, üyelerimize hukuki konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Laf üretmeye değil, icraat yapmaya geliyoruz. Bizler çalışan ve üreten bir aileyiz."

da ev tekstili sektörünün uluslararası arenada çok daha güçlü bir konuma yükseltmek için en büyük gücün TETSİAD olduğunu söyledi.

Ancak derneğin bu potansiyelini gerçeğe dönüştürebilecek gerekli stratejileri ve projeleri arzu edilen düzeyde ortaya koyamadığını savunan Ocak, "Bunun en önemli sebebi ise tüm üyelerinin beklentilerini karşılayan projeler üretecek vizyoner bir yönetim yapısının oluşturulamaması ve bölgesel temsiliyetin yeterince dikkate alınmamasıdır." dedi.

Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İstanbul Ticaret Odası Ev Tekstil Komitesi Başkanı Yılmaz Söyler, Denizli İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu Sözcüsü Ufuk Ocak ile çok sayıda iş adamı ve sektör temsilcisi katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

CHP'den "bayram ikramiyesi" açıklaması: Bin lira yıldan yıla eridi

Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda iki robot görev başında

İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak

95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor