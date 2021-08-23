Tetteh'den altın değerinde gol

Yeni Malatyaspor'un golcüsü Tetteh, Göztepe karşılaşmasında attığı golle Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Yeni Malatyaspor'da 56. dakikada Aabid'in ara pasında topla buluşan Tetteh meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Doğu Anadolu ekibi bu galibiyetle yeni sezonda ligdeki ilk galibiyetini alarak puanla tanıştı ve golcü futbolcu Tetteh de sezonun ilk golünü Göztepe karşısında atmış oldu.

Geçtiğimiz sezon 32 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan genç forvet taraftarı heyecanlandırdı. - MALATYA