TEV, 74 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor

TEV, 74 öğrenciyi yurt dışına gönderiyorTEV bursu ile 74 genç daha eğitimlerine yurt dışında devam edecekİSTANBUL - Türk Eğitim Vakfı tarafından Türkiye 'nin yetişmiş insan gücü kaynağını zenginleştirmek amacıyla 50 yıldır verilen yüksek lisans ve üst ihtisas yurt dışı eğitim bursundan bu yıl 74 öğrenci yararlanacak.Türkiye'nin aydınlık geleceği için eğitime destek veren TEV, 1969'dan bu yana her yıl verilen yüksek lisans ve üst ihtisas yurt dışı burslarını almaya hak kazanan gençler, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Yüksek lisans ve üst ihtisas yurt dışı eğitim bursundan bu yıl 74 öğrenci yararlanacak. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı , TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, TEV yönetim kurulu üyeleri ve TEV Genel Müdürü Yıldız Günay'ın ev sahipliğinde İstanbul 'da bir otelde düzenlenen toplantıya yurt dışı bursları için işbirliği yapılan ülkelerin konsolosları, TEV bağışçıları ve bursiyerler katıldı.Toplantının açılışında konuşan Ömer M. Koç, "Türkiye'nin geleceğinin daha parlak olmasını sağlayacağına inandığımız Atatürk ilkelerine bağlı, gönlü yurt sevgisiyle dolu 74 bursiyerimiz, dünyanın 8 farklı ülkesinde ülkemizi temsil edecekler. Bu başarılı öğrencilerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra yurda dönüp kazandıklarını ülkemize aktaracaklarını ümit ediyoruz. Ülkemiz için katma değer oluşturacaklarına kaniyim. Gençlerimizi yürekten kutluyor, hayatlarının bu yeni evresinde başarılar diyorum. Yollarınız ve bahtınız açık, alnınız dik ve geleceğiniz başarılarla dolu olsun. Vakfımız, çağdaş ve büyüyen Türkiye'nin aydınlık geleceği için sağladığı desteği arttırarak sürdürmektedir. Bugünden aldığımız ilhamla faaliyetlerimizi gelecek yıllara daha güçlü şekilde taşımak için çalışıyoruz. Amacımız, gençlerimizin cumhuriyetin değerlerine bağlı, özgüven sahibi, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim desteğini ve fırsat eşitliği sağlamaktır. Vakıf olarak hep birlikte her geçen büyüyor, ülkemizin çağdaş geleceği için el ele veriyor, çözüm üretmeye ve geleceği şekillendirmeye gayret ediyoruz. Bu çalışmalarda bizi başarıya götüren en büyük gücümüz elbette ki değerli bağışçılarımızdır. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Yurtdışı burslarımızın mevcudiyetinde büyük katkısı olan yurtdışı ülke ve kurumlara, vakfımıza duydukları güven için candan teşekkür ederim" dedi."Vakıf olarak yılda 1 milyon dolar civarında destek olmaya çalışıyoruz"Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Rona Yırcalı, "2019 ve 2020 yılındaki yurtdışı bursiyer seçim sürecimizi bizimle beraber çalışan arkadaşlarımızla tamamlamış bulunuyoruz. Bu yıl 33'ü kız, 41'i erkek olmak üzere 74 gencimizi yurtdışına göndermek üzere çalışmalarımızı tamamladık. Bu arkadaşlarımızı 38 değişik il ve değişik 18 üniversiteden geliyor. 81 ilimizin yarısına ulaşmış vaziyetteyiz. Yurtdışında yüksek lisans ve üst ihtisas eğitimi yapan gençlerimize, vakıf olarak yılda 1 milyon dolar civarında destek olmaya çalışıyoruz. Her sene bunu yüzde 10 civarında yükseltiyoruz ki bu sene 1.1 milyon dolar civarındadır. Diğer ülke ve uluslararası kuruluşların yaptığı katkılar hesap edilirse 4 milyon dolar civarında her sene yalnız bu proje için TEV ve diğer arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaların kıymeti meydana gelmiş olur ki, bunu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum" diye konuştu."3 aylık süre içinde 450'ye yakın adayı elemeye tuttuk"Müşterek çalıştıkları uluslararası kurumlarla bu yılda memnuniyet verici neticeler aldıklarını ifade eden Yırcalı, "Bursiyer seçimlerimizi bu sene içinde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 3 aylık süre içinde 450'ye yakın adayı 9 ayrı günde ve 14 ayrı toplantıda istemeden elemeye tutmuş vaziyetteyiz. Kurum, yönetici ve profesörlerle birlikte çalışmalarımızı bitirdik. Bu özverili çalışmalardan dolayı yurtdışı burs komisyonumuzda görev alan değerli arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu."Hayal muhafızlarımız imkanlarını Türk gençlerinin eğitimi için seferber ediyor"TEV'in yurt dışı burslarına olan ilginin her geçen yıl artmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Yıldız Günay da, program ve fonlar hakkında bilgi verdi.Bu yıl yurt dışı burslarına 924 adayın başvurduğunu açıklayan Günay, "Bu yıl hem adayların başarı oranın yükseldiğini hem de başvuruların yüzde 20 civarında artış gösterdiğini söylemekten mutluluk duyuyorum. İlk elemelerin ardından 447 adayımızla mülakat gerçekleştirdik. Kendi alanlarında başarılı akademisyenlerden oluşan jüri tarafından seçilen 74 öğrencimiz burs almaya hak kazandı. Öğrencilerimizin hepsi dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alacak, araştırmalarına devam edecek. Biz buna vesile olan bağışçılarımıza, yabancı ülke temsilcilerine ve program ortaklarımıza 'hayal muhafızları' diyoruz. Bugün de Türkiye ve Türk gençlerinin eğitimi yolunda imkanlarını seferber eden tüm hayal muhafızlarına hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.4 milyon doların üzerinde fonTEV yurt dışı bursunu almaya hak kazanan 74 öğrenci; mühendislik-teknik, sosyal bilimler, ekonomi-işletme ve tıp alanındaki eğitimlerine, Almanya Danimarka ve ABD'de devam edecek. Vakıf yurt dışı burslarını verirken bu ülkelerin hükümetleri veya çeşitli resmi kurumları ile müşterek çalışıyor. Bu zamana kadar 9 ülke ile iş birliği yapan vakıf, başarılı gençlere burs imkanı sağlayan önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olma özelliğini taşıyor. Vakıf, yurt dışı bursu için her yıl yaklaşık 1 milyon doların üstünde (Bu yıl 1 milyon 75 bin dolar) burs fonu ayırırken iş birliği yapılan kurumlar ile birlikte bu tutar 4 milyon doları aşıyor.