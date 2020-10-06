TEV, 75 gencin daha hayallerini gerçeğe dönüştürüyor - Son Dakika

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Türkiye'nin yetişmiş insan gücü kaynağını zenginleştirmek amacıyla verilen yüksek lisans ve üst ihtisas yurt dışı eğitim bursundan bu yıl 75 öğrenci yararlanmaya hak kazandı.

TEV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf, 53 yıldır başarılı ve maddi imkanı kısıtlı gençlere burs desteği sağlamaya devam ediyor. 1969'dan bu yana her yıl verilen yüksek lisans ve üst ihtisas yurt dışı burslarını almaya hak kazanan gençleri kamuoyuyla buluşturuyor.

Pandemi nedeniyle TEV YouTube kanalından online olarak gerçekleştirilen basın toplantısına TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, öğrencilere "başarılar dilediği" mesajı ile katılırken, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ve bursa katkı sunan ülke temsilcileri, burs çalışmaları hakkında bilgi vererek mutluluklarını öğrencilerle paylaştı.

"Yurda dönüp ülkemiz için değerli katkılar yaratacaklardır"

Etkinlikte yazılı mesajı paylaşılan TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, şunları kaydetti:

"Gerek dünya gerekse Türkiye, koronavirüs nedeniyle çok zor günlerden geçiyor. Sosyal mesafe kuralları sebebiyle fiziki olarak birlikte olamadığımız bugün yeni dönem yurt dışı bursiyerlerimizin ailemize katılmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Müsterihim ki, gönlü yurt sevgisi ile dolu 75 yurt dışı bursiyerimiz bu ailenin bir parçası olarak bizlere nice gururlar yaşatacak, yurda dönüp ülkemiz için değerli katkılar yaratacaklardır. Yurt dışı burslarımızın mevcudiyetinde büyük katkısı olan yurt dışı ülke ve kurumlarımıza, onların kıymetli temsilcileri nezdinde ülkemizin aydınlık geleceğine katkılarından dolayı şükran duygularımı iletmek istiyorum. Dostluğunuz bizim için çok değerli. Bu yolda en büyük gücümüz olan kıymetli bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım."

"Bu zamana kadar 1.978 öğrenciye yurt dışı burs verdik"

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da eğitimde fırsat eşitliğine inan TEV'in, geleceğin emanet edileceği gençlerin geleceğine odaklandığını aktardı.

Avrupa ülkeleri, ABD ve Uzak Doğu'nun önemli eğitim kurumlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerden memnuniyet verici sonuçlar aldıklarını belirten Yırcalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hep birlikte bursiyer seçimleri için titiz bir çalışma yürüttük. Bu yıl pandemi sebebiyle mülakatları Zoom üzerinden online yapma imkanımız oldu. Yaklaşık 552 aday 8 ayrı günde ve 8 ayrı oturumda mülakata alındılar. Önceden aldığımız tedbirlerle bu aşamaları iş birliği yaptığımız kurumlarla sorunsuz tamamlamaktan çok mutlu olduk. Bu zamana kadar 1.978 öğrenciye yurt dışı burs verdik, halen 131 gencimiz eğitimlerine yurt dışında devam ediyor. 2020 - 2021 eğitim dönemine yurt dışında başlayacak 75 gencimizin de aynı başarıyı göstererek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden hiç şüphemiz yok."

Yırcalı, bu yıl burs almaya hak kazanan gençlerin, 37 farklı ilden ve Türkiye'nin 15 farklı üniversitesinden geldiğini belirterek, "Bu TEV'in 'Türkiye'nin vakfı' olduğunun en güzel göstergesidir. TEV ailesi olarak şu ana kadar Vakfımızla iş birliği yaparak burs olanaklarımıza katkıda bulunan ülkelere, değerli bağışçılarımıza, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz, 9 ülkedeki 38 üniversitede eğitim hayatlarına devam edecek"

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ise TEV'in yurt dışı burslarına olan ilginin her geçen yıl artmasından dolayı mutluluk duyduklarını aktararak, bu yıl pandemi dolayısıyla yurt dışı burslarına başvuru sürecini online olarak gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Günay, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, bu yıl hem adayların başarı oranının yükseldiğini hem de başvuruların yüzde 25 civarında artış gösterdiğini görüyoruz. Kendi alanlarında başarılı akademisyenlerden oluşan jüri tarafından seçilen 75 öğrencimiz burs almaya hak kazandı. Bu öğrencilerimiz 9 ülkedeki 38 üniversitede eğitim hayatlarına devam edecekler. Öğrencilerimizin hepsi dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alacak." ifadelerini kullandı.

4 milyon doların üzerinde fon

Verilen bilgiye göre, TEV yurt dışı bursunu almaya hak kazanan 75 öğrenci; mühendislik-teknik, sosyal bilimler, ekonomi-işletme ve tıp alanındaki eğitimlerine Almanya, Fransa, Singapur, İtalya, İspanya ve Danimarka'da devam edecek.

Vakıf, yurt dışı burslarını verirken bu ülkelerin hükümetleri veya çeşitli resmi kurumları ile müşterek çalışıyor. Bu zamana kadar 9 ülke ile iş birliği yapan TEV, başarılı gençlere burs imkanı sağlayan ve en büyük bütçeyi ayıran tek sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyor. TEV, yurt dışı bursu için her yıl yaklaşık 1 milyon doların üstünde burs fonu ayırırken, iş birliği yapılan kurumlar ile birlikte bu tutar 4 milyon doları aşıyor.