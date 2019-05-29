Son Dakika Haberleri: TEV başarılı öğrencileri ödüllendirdi
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TEV başarılı öğrencileri ödüllendirdi

45 dakika önce

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) okuyan burslu öğrencileri başarı sertifikasıyla ödüllendirdi.

TEV başarılı öğrencileri ödüllendirdi, System.String[]
Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) okuyan burslu öğrencileri başarı sertifikasıyla ödüllendirdi.
Öğrencilerle bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya gelen TEV Bursa Şube Başkanı Mehmet Çalışkan, gençlerle aynı ortamda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Programa, üniversitenin farklı bölümlerinde burslu olarak eğitimlerine devam eden yaklaşık 30 öğrenci katıldı.
Etkinliğin sonunda Çalışkan ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:58 Kaynak: AA
Mehmet Çalışkan, Uludağ, Türk Eğitim Vakfı, Bursa, Güncel
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