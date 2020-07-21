TEV'den "Korona Kahramanlarına Vefa Fonu"na destek çağrısı - Son Dakika

Türk Eğitim Vakfı (TEV), salgın döneminde korona virüse yakalanıp vefat eden bireylerin çocukları eğitim fırsatlarını kaybetmesin diye başlattığı TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu projesine Kurban Bayramı'nda bağış çağrısı yaptı.

TEV'den yapılan açıklamaya göre, 53 yıldır maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren vakfın, Kovid-19 salgınında başta sağlık çalışanlarının olmak üzere vefat eden tüm bireylerin çocuklarının eğitim fırsatını kaybetmesin diye oluşturduğu "TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu"na destek devam ediyor.

Vakıf, Kurban Bayramı dolayısıyla yeni bir bağış çağrısı yaptı. TEV'e burs için başvuranlardan yola çıkılarak hazırlanan bağış çağrısında gerçek hikayelerden esinlenildi. Hikayelerde, market ve güvenlik görevlisinin yanı sıra bir hemşirenin hikayesi buluyor.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay, koronavirüs sebebiyle ailesinden kayıp veren çocukları eğitim yolculuklarında yalnız bırakmak istemediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Canlarını dişine takarak çalışan, pandemi nedeniyle vefat eden bireylerin çocukları ve gelecekteki eğitim hayatları bize emanet. Şimdiden sağlık çalışanları dışında farklı meslek gruplarından ailesini kaybeden çocuklar bize ulaşmaya başladı. Güvenlik görevlisi, market çalışanları, şoförlük gibi farklı sektörlerde çalışırken virüse yakalanıp vefat edenlerin çocuklarından başvurular almaya devam ediyoruz. Başvuru talepleri giderek büyüyor, ağustos ve eylül aylarında burs başvurularının yoğunlaşacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle Kurban Bayram'ında bağış yapmak isteyen duyarlı vatandaşlarımızı TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'na destekte bulunmaya çağırıyoruz."