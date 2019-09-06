Son Dakika Haberleri: TEV'den Somalı çocuklar için "Okula Dönüş" etkinliği
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TEV'den Somalı çocuklar için "Okula Dönüş" etkinliği

1 saat önce

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Soma'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden veya çalışamayacak durumda olan ailelerin çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla "Okula Dönüş" etkinliği düzenledi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Soma'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden veya çalışamayacak durumda olan ailelerin çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla "Okula Dönüş" etkinliği düzenledi.

Balıkesir Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rona Yırcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soma'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına bütün eğitim hayatları boyunca destek vereceklerini söyledi.

Yırcalı, oluşturdukları fonun 5 milyon lirayı bulduğunu ve yaklaşık 1 buçuk milyon lirasının harcandığını belirterek, "Fonumuza 122 kuruluşun katkısı vardır, Türkiye'nin her tarafından 2 binden fazla kişi bağışçı olmuştur. Bu çocuklarımızı ilkokuldan alarak üniversiteye kadar bütün eğitim hayatları boyunca desteklemeyi hedef alan bir kuruluşuz. Bu konuyla ilgili ilklerin arasındayız." diye konuştu.

"Çocuklarla birlikte eğlenceli bir gün geçirmek istiyoruz"

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay da TEV'in öncülüğündeki fonun Soma için kurulan en büyük eğitim fonu olduğunu vurguladı.

Oluşturulan fonla 142 öğrenciye eğitim desteği verdiklerini dile getiren Günay, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi okutarak ailelerine destek oluyoruz. Öğrencilerimize ve velilerimize 'Okula Dönüş' pikniğiyle hem moral vermek hem de onların yaz tatilini nasıl geçirdiklerini görmeyi amaçladık. Onların gelecek eğitim yılıyla ilgili destek ihtiyaçları, endişeleri varsa bir an önce bizlerle paylaşsınlar ki bizler de onlara destek olalım. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz bu etkinliğimizi her yıl yapmaya çalışıyoruz. Bugün çocuklarla birlikte eğlenceli bir gün geçirmek istiyoruz. Biz artık aile gibi olduk. Fonumuz oldukça büyük, bütün öğrencilerimizi eğitim hayatlarında desteklemeyi sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından öğrenciler, Çocuk Köyü'ndeki oyuncaklarla oynayarak doyasıya eğlendi.

Türk Eğitim Vakfı, Dönüş, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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