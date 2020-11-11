"Senden İyi Yok" pazar günü ekranda!

Yapımcılığını 93 Medya'nın üstlendiği programda, Avatar Atakan alanında en başarılı sporcuları her hafta konuk olarak ağırlayacak ve onlarla üç raunttan oluşan eğlenceli mücadeleler gerçekleştirecek. Programda ilk olarak konuk sporcunun uzmanlığı ile ilgili bir mücadele oyunu gerçekleştirilirken, ikinci raunt olarak Avatar Atakan konuklarını aksiyon dolu bir boks maçı yapmaya davet edecek. Kıyasıya mücadelenin sonucunu ise üçüncü raunt olan sürpriz bir mücadele belirleyecek. Skoru iki yapanın günün birincisi olacağı programda, birbirinden ünlü sporcu konuklar her hafta izleyici ile buluşacak.

Programın ilk konuğu, Kenan Sofuoğlu....

Programın 15 Kasım Pazar günü ekrana gelecek olan ilk bölümüne ise motor sporlarının efsane ismi, dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu konuk olacak. Tanıtımı ile oldukça merak uyandıran ilk bölümün mücadele rauntları ise şimdiden izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Avatar Atakan, Kenan Sofuoğlu ile birlikte motor yarışı ve ardından mücadele dolu bir boks maçı gerçekleştirecek. Skoru iki yapanın bölüm şampiyonu olacağı "Senden İyi Yok", 15 Kasım Pazar saat 14.00'de teve2'de…