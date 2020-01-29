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Teve2'den yepyeni bir program daha... Gece Kafası cumartesi başlıyor...
6 saat önce
Gece Kafası, birbirinden ünlü konukları, sürprizlerle dolu stüdyo aksiyonları, kahkaha garantili şakaları ve haftanın sosyal medya gündemini belirleyen konuklarıyla 01 Şubat cumartesi gecesi saat 23.30'da ilk bölümü ile ekrana geliyor.
Gece Kafası, birbirinden ünlü konukları, sürprizlerle dolu stüdyo aksiyonları, kahkaha garantili şakaları ve haftanın sosyal medya gündemini belirleyen konuklarıyla 01 Şubat cumartesi gecesi saat 23.30'da ilk bölümü ile ekrana geliyor.
Gece Kafası'nda ünlü radyocu Polat Labar'ın bu haftaki konuğu Türk müzik tarihe yön veren en önemli isimlerden biri olan Mazhar Alanson...
Gece Kafası, cumartesi gecesi 23: 30'da canlı yayınla teve2'de.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:44
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