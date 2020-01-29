Teve2'den yepyeni bir program daha... Gece Kafası cumartesi başlıyor... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Teve2'den yepyeni bir program daha... Gece Kafası cumartesi başlıyor... - Son Dakika Magazin

Teve2'den yepyeni bir program daha... Gece Kafası cumartesi başlıyor...

6 saat önce

Gece Kafası, birbirinden ünlü konukları, sürprizlerle dolu stüdyo aksiyonları, kahkaha garantili şakaları ve haftanın sosyal medya gündemini belirleyen konuklarıyla 01 Şubat cumartesi gecesi saat 23.30'da ilk bölümü ile ekrana geliyor.

Teve2'den yepyeni bir program daha... Gece Kafası cumartesi başlıyor..., System.String[]

Gece Kafası, birbirinden ünlü konukları, sürprizlerle dolu stüdyo aksiyonları, kahkaha garantili şakaları ve haftanın sosyal medya gündemini belirleyen konuklarıyla 01 Şubat cumartesi gecesi saat 23.30'da ilk bölümü ile ekrana geliyor.


Gece Kafası'nda ünlü radyocu Polat Labar'ın bu haftaki konuğu Türk müzik tarihe yön veren en önemli isimlerden biri olan Mazhar Alanson...


Gece Kafası, cumartesi gecesi 23: 30'da canlı yayınla teve2'de.

Mazhar Alanson, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:44 
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