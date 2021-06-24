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Tevfik Fikret fark yarattı - Son Dakika

Tevfik Fikret fark yarattı

24.06.2021 14:00
Tevfik Fikret fark yarattı, System.String[]

Ankara'da 1964, İzmir'de 1980 yılında eğitim-öğretime başlayan İzmir'in köklü eğitim kurumlarından Label Sertifikasına sahip İzmir Özel Tevfik Fikret Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Sayın Dürrin Toksöz, Alsancak yerleşkesinin kapılarını açtı, pandemi döneminde kurum içinde yapılan eğitim-öğretim çalışmalarını anlattı.

"Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır."

"Eğitim, insanda görülen davranış değişikliğidir. Bu değişim, tüm eğitim çalışanlarında ve diğer bileşenlerinde bir yaşam tarzı olarak görülmelidir" diyen İzmir Özel Tevfik Fikret Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Dürrin Toksöz, kurum olarak yaşanan salgın sürecinin yarattığı olağanüstü duruma okullarının olabildiğince hızlı refleks gösterdiğinin altını çiziyor. Ankara'da 1964 İzmir'de 1980 yılında eğitim-öğretime başlayan İzmir'in köklü eğitim kurumlarından Label Sertifikası'na sahip Tevfik Fikret'te bu hızlı refleksi oluşturan temel ögenin daha önceki yıllarda başlatılan ve uzaktan-hibrit eğitime yönelik yapılan altyapı çalışmaları olduğunu kaydeden Toksöz şöyle anlattı; "Okulumuzun altı yıl önce yüz yüze eğitimi desteklemek amacıyla kurduğu çevrimiçi E-TFO adlı portalı, pandemi döneminde asenkron derslerle adapte olmuştur. Ar-Ge birimimiz çevrim içi ve yüz yüze sınavların koordinasyonunu yaparken aynı zamanda öğretmenlerimizin hazırladıkları ders öğrenme içerik videolarını sisteme başarıyla yüklenmesini sağlamıştır. Bununla birlikte herkes için yeni olan çevrimiçi eğitim konusunda öğrenci-veli-öğretmen rollerinde rehberlik çalışmaları da yapılmıştır. Yüz yüze eğitimde Fen Bilimleri derslerinde deney çalışmaları çok önemlidir ve okulumuzda da buna her zaman özen gösterilmiştir. Salgın döneminde Fen Bilimleri derslerimizin bu niteliğini sürdürebilmek için deney çalışmalarımıza çevrimiçi olarak devam edilmiştir."

Öğrencileri yakından tanımanın kurum için çok önemlidir olduğunu, her yıl olduğu gibi bu yıl da okulumuza yeni başlayan öğrencileri tanımak için öğrenci velileriyle bireysel görüşmelere devam edildiğini belirten Toksöz, "Buradaki amaç, bireylerin kişilik özellikleri, ilgi alanları ve farklılıklarını belirleyip onların öğrenme verimliliklerini artırmaktır. Yine bu dönemde bir üst öğretim kuruma geçiş aşamasında olan öğrencilerimiz için yapılan çalışmalar, pandemi sürecine uyarlanarak sürdürülmüştür. Örneğin, yurtiçi üniversite başvurularında yönlendirici olmak içinüniversitelerle işbirliği sağlanmış, okulumuzun eğitim platformunda üniversite tanıtım toplantıları çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. Yurtdışı üniversite başvuruları sürecinde ise "Campus France" yetkilileriyle yapılan yüz yüze toplantılar, üniversite tanıtımları, akademisyenlerle söyleşiler, öğrencilerimizin yurtdışı üniversite seçimlerinde önemli rol oynamıştır. Bu süreç, titizlikle sürdürülmüş ve yurtdışı kabullerimizde etkisini %88,5 kabul oranıyla göstererekbaşarı ile tamamlanmıştır.Yurtdışı üniversite kabullerindeki bu yüksek oranlı kabullerin Türkiye'de Frankofon eğitim yapan tek fen lisesi olmamızın etkisi çok büyüktür" diye konuştu.

Pandemi döneminde, tören, anma, kutlama, kulüp çalışmaları başta olmak üzere her türlü etkinliklerin salgın önlemleri kapsamında gerek yüz yüze, gerek çevrim içi olarak devam ettiğini hatırlatan Dürrin Toksöz, milli bayramlar, Fransızca ve Türkçe Tiyatro, Rotary ve Münazara Kulübü gibi pek çok kulüp çalışmalarının çevrim içi olarak da sürdürüldüğünü anlattı. Toksöz, "Ayrıca bu etkinliklerin yanında çevrim içi söyleşilerimiz aracılığıyla öğrencilerimizle ortak çalışmalar gerçekleştirdik. Bunların arasında "Sosyal Sorumluluk Farkındalığı", "Gençlerle Felsefe", "Antik Çağdan Günümüze Kadın Sanatçılar ile Sanat Tarihine Yolculuk", "Uzaktan Eğitimde Sağlıklı Olma Hali", "Milli Sporcumuz İbrahim Çolak ile Olimpiyat Yolunda " söyleşilerini sayabiliriz. Yüz yüze eğitim sürecinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri bu zorlu süreçte de devam ettirebilmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Öğrenci ve okul arasındaki bağların bu süreçte bile güçlenerek devam ettiğini görmenin tüm kurumu umutlandırıp, doğru yolda ilerlendiğini kanıtladığını söyleyen Toksöz, şöyle devam etti; "Örneğin Öğretmenler Günü'nde öğrencilerimiz sürpriz bir video ile bizlere her zaman yanımızda olduklarını ve bu geçtiğimiz zorlu süreçten birlikte daha da güçlenerek çıkacağımızı bir kez daha göstermişlerdir. Çocuklarımızı çok özledik, en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde yüz yüze, kol kola birlikte olacağımız günlerde buluşmak istiyoruz."

Uluslararası Eğitimde Fark

Tevfik Fikret Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Dürrin Toksöz, Tevfik Fikret Lisesi'nin uzaktan eğitimde elde ettiği başarıyı uluslararası eğitim alanında da taçlandırdığını söyledi. Öğrencilerin bu süreçte gösterdikleri akademik başarının yanı sıra özenle oluşturdukları e-dergilerin de büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Toksöz sözlerine şöyle devam etti; "Öğrencilerimiz okullarımızda adını gururla taşıdığımız büyük şair Tevfik Fikret adına e-dergiler ile ilgi duydukları fen bilimleri alanında Fransızca olarak kaleme aldıkları bilimsel makaleleri topladıkları 'Science, On Lit' isimli e-dergi de okulumuzun web sayfası üzerinden erişime açıldı."

Tevfik Fikret, Pandemi, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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