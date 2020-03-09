Tevfik Fikret Lisesi Altekma Play-Off'ta - Son Dakika
Son Dakika Spor Tevfik Fikret Lisesi Altekma Play-Off'ta - Son Dakika Spor

Tevfik Fikret Lisesi Altekma Play-Off'ta

7 saat önce

ERKEKLER Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Tevfik Fikret Lisesi Altekma, adını Play-Off'a yazdırarak hedefini Axa Sigorta Efeler Ligi olarak belirledi.

Tevfik Fikret Lisesi Altekma Play-Off'ta, System.String[]

ERKEKLER Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Tevfik Fikret Lisesi Altekma, adını Play-Off'a yazdırarak hedefini Axa Sigorta Efeler Ligi olarak belirledi. Oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 5 yenilgi alan İzmir temsilcisi, Ankara'da gerçekleştirilecek yarı finalde 17 Mart'ta Kocaeli BŞB Kağıtspor'la, 18 Mart'ta Haliliye Belediyespor'la, 19 Mart'ta Cizre Belediyespor'la karşılaşacak. Final müsabakaları yine Ankara'da 5-7 Nisan tarihleri arasında yapılacak.


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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:39 Kaynak: DHA
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