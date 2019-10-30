Son Dakika Haberleri: Tevfik Fikret Lisesi Nebil Özgentürk'ü ağırladı
Son Dakika Güncel Tevfik Fikret Lisesi Nebil Özgentürk'ü ağırladı

Tevfik Fikret Lisesi Nebil Özgentürk'ü ağırladı

1 saat önce

Türkiye'de belgesel gazetecilik denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Nebil Özgentürk, Tevfik Fikret Lisesi öğrencileriyle çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdi.

Tevfik Fikret Lisesi Nebil Özgentürk'ü ağırladı, System.String[]

Söyleşide kendi çocukluğundan, yaşamından örnekler veren Özgentürk, dünyada pek çok ülkeye gitmiş olmasına rağmen bu toprakların kendisine her zaman iyi geldiğinin altını çizdi. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bu ülkenin çimentosu olduğunu, onları anlamaya çalışmanın en doğru yaklaşım olduğunu belirtti.

Öğrencilerin sorularına yanıtlar veren Özgentürk, söyleşi sonunda kitaplarını imzaladı. Üçüncü kez Tevfik Fikret Lisesi'ne geldiğini ve bu okulun kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Özgentürk, okulun hem Tevfik Fikret adını taşıması hem de gelenekselliğinin kendisini etkilediğini belirtti. On beş yıl önce geldiğinde kendisine soru soran öğrenciyi yıllar sonra bir hukukçu olarak tekrar karşısında görmesi Özgentürk'ü çok mutlu eden bir sürpriz oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:43 Kaynak: Bültenler
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