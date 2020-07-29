Tevfik Göksu'dan İBB'ye ağaç tepkisi - Son Dakika

Florya sahilinde bulunan ağaçların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kesildiğini ifade eden İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu duruma tepki gösterdi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Florya sahilinde bulunan ağaçların kesildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Göksu, paylaşımının üzerine "Florya sahilindeki ağaçların bugün İBB ekipleri tarafından kesilmesinin umarım mantıklı bir açıklaması vardır" yazarak tepkisini dile getirdi. - İSTANBUL