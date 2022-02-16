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TEVFİK GÖKSU'DAN İSKİ ZAM TALEBİ AÇIKLAMASI - Son Dakika

TEVFİK GÖKSU'DAN İSKİ ZAM TALEBİ AÇIKLAMASI

16.02.2022 20:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, açıklamalarda bulundu.

Tevfik Göksu, Gerek CHP, gerekse İYİ Parti, İstanbullulara suyu yaklaşık yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam teklifinde ısrarcı oldu. AK Parti'nin ve MHP'nin yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki zam talebini kabul etmeyeceklerini ifade ettikleri için, biz CHP ve İYİ Parti tarafından kabul edilen yüzde 90 ile yüzde 175 su zammı teklifini reddettik. Onlar da AK Parti'nin, MHP'nin yüzde 43 ile yüzde 55 arasında yapılmasını öngördükleri zammı kabul etmeyeceklerini ifade ettikleri için biz onların teklifini reddederek İstanbulluları yüzde 90 ile yüzde 175 zam oranından gerçekten kurtardık, İstanbulluları bu büyük zamla karşı karşıya bırakmadık. AK Parti'nin teklifi CHP ve İYİ Parti tarafından, İBB tarafından kabul edilmedi. Onlar illa kendi tekliflerini kabul etmemizde ısrarcı oldular. Biz de İstanbullular adına teklifi reddederek, kendi teklifimizin kabul edilmesini teklif ettik. Bu kabul edilmeyince haliyle biz o büyük fahiş zammı kabul edemezdik, reddettik dedi.

Göksu kendi tekliflerini oylamaya sunmadıklarını belirterek, Onlar kendi tekliflerinde ısrar ettiler ve bizim teklifimizi kabul etmeyeceklerini belirttikleri için; bizimki oylamaya sunulduğunda AK Parti oy verdiğinde bu kabul edilecek. Kabul edildiği için de çıkıp şu propagandayı yapacaklardı, 'bakın suya biz zam yapmadık, AK Parti yüzde 43 zam yaptı' diyeceklerdi. Onun için o manipülasyonun önüne geçmek için o teklifi sunmadık. Bundan sonra İstanbullular eski tarifeyle suyunu kullanmaya devam edecekler. Zaten yılda 3 çağrı var, olağanüstü 3 gün sonra çağırabilirler şeklinde konuştu.

Göksu, daha önce kaldırılan insani kullanım bedeli konusunda ise, Şu anda İBB hukuksuz bir şekilde bunu uygulamıyor. Eğer bu aydan itibaren uygulamazlarsa AK Parti ve MHP grupları olarak suç duyurusunda bulunacağız ifadelerini kullandı.

TEVFİK GÖKSU'DAN İSKİ ZAM TALEBİ AÇIKLAMASI
TEVFİK GÖKSU'DAN İSKİ ZAM TALEBİ AÇIKLAMASI
TEVFİK GÖKSU'DAN İSKİ ZAM TALEBİ AÇIKLAMASI

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İstanbul, AK Parti, Göksu, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEVFİK GÖKSU'DAN İSKİ ZAM TALEBİ AÇIKLAMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEVFİK GÖKSU'DAN İSKİ ZAM TALEBİ AÇIKLAMASI - Son Dakika
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