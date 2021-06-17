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TEVFİK GÖKSU'DAN İSTANBULLULARA SU MÜJDESİ; KASIMA KADAR ZAM YOK - Son Dakika

TEVFİK GÖKSU'DAN İSTANBULLULARA SU MÜJDESİ; KASIMA KADAR ZAM YOK

17.06.2021 16:21

İSKİ Genel Kurulu'nda kasım ayında görüşülmesi istenilen kararların İBB tarafından, ivedilikle olağanüstü genel kurula getirildiğini söyleyen İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, "Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek" dedi.

İSKİ Genel Kurulu'nda kasım ayında görüşülmesi istenilen kararların İBB tarafından, ivedilikle olağanüstü genel kurula getirildiğini söyleyen İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, "Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB meclis toplantısı öncesinde gündemdeki konulara ilişkin Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi basın toplantısı düzenledi. Göksu, su zammı ve toplu taşıma araçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'YÜZDE 23 SU ZAMMI İSTİYORLAR'

Basın açıklamasında konuşan Göksu, şunları söyledi:

"İSKİ genel kurulunda kasım ayında görüşülmesini istediğimiz kararlar ivedilikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından olağanüstü genel kurula getirildi. İstanbul'un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arazi satmak için genel kurulunu topluyor. Geçen ay yapmış olduğumuz genel kurulda CHP ile birlikte su tarifesinin kasım ayında görüşülmesine oy birliğiyle karar almıştık. Şu anda yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz AK Parti grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce verdiğimiz sözün arkasındayız. Su zammı meselesini kasım ayında görüşeceğiz. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek.?

'İKİ YIL İÇERİSİNDE İSKİ'Yİ ÇOK KÖTÜ BİR NOKTAYA GETİRDİLER'

Göksu sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesi suya en az yüzde 40 indirim yapılması gerektiğini söylüyordu. Her üç ayda bir su zammı getirerek İstanbul'da bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Verdiğiniz sözün arkasında neden durmuyorsunuz? Pandemi sürecinde su gibi hayati konuların zam kapsamı dışında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kurumlar para kazanılacak kurumlar değil, böylesi acil durumlarda desteklenmesi gereken kurumlardır. Büyükşehir belediyesi İSKİ'nin bu konuda bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa, İBB meclisine getirsinler üzerimize düşeni yaparız. İki yıl içerisinde İSKİ'yi çok kötü bir noktaya getirdiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde İSKİ'nin borçlanması ve arsa satışı görüşülmezdi. İSKİ arsa satmak ve suya zam yapmak için olağanüstü genel kurulu çağırıyor. Biz İSKİ'nin ve İstanbul'un hukukunu koruyacağız. İSKİ bizim göz bebeğimiz.?

'İETT HATLARININ SAYISINI ARTMASI İÇİN YETKİ VERDİK'

Pandemi dolayısıyla toplu taşıma araçlarında büyük sıkıntılar yaşandığını söyleyen Başkan Göksu, "Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak, İETT hatlarının sayısını artması için İBB meclisine yetki verdik. Bunun yanında 66 bin okul servisini ağustos ayına kadar toplu ulaşım servislerine entegre etmesi noktasında yetkilendirdik. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bunu da veto etti. Bu kararımızı tekrardan İBB meclisine taşıyacağız. İstanbullu vatandaşların daha rahat bir ortamda seyahat etmeleri için biz üzerimize düşeni yapacağız? ifadelerini kullandı.

'TARIMLA UĞRAŞAN KARDEŞLERİMİZİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINI TALEP EDİYORUZ'

Başkan Göksu sözlerini şöyle tamamladı:

"Çatalca, Silivri, Beykoz ve Şile gibi yerlerde çiftçilerimiz var. Büyükşehir belediyesinin değişik konularda çiftçilere katkı sunması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki veriyoruz. Tarımla uğraşan kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ediyoruz."

TEVFİK GÖKSU'DAN İSTANBULLULARA SU MÜJDESİ; KASIMA KADAR ZAM YOK
TEVFİK GÖKSU'DAN İSTANBULLULARA SU MÜJDESİ; KASIMA KADAR ZAM YOK
TEVFİK GÖKSU'DAN İSTANBULLULARA SU MÜJDESİ; KASIMA KADAR ZAM YOK
TEVFİK GÖKSU'DAN İSTANBULLULARA SU MÜJDESİ; KASIMA KADAR ZAM YOK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEVFİK GÖKSU'DAN İSTANBULLULARA SU MÜJDESİ; KASIMA KADAR ZAM YOK - Son Dakika


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