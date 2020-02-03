Tevfik Göksu'dan Yeşim Meltem Şişli açıklaması - Son Dakika

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Tevfik Göksu'dan Yeşim Meltem Şişli açıklaması
6 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te kadın çalışanlara yönelik sarfettiği iddia edilen sözleri ile ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:16 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti
Grup Başkanvekili ve Esenler
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu
, İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli
'nin İSMEK'te kadın çalışanlara yönelik sarfettiği iddia edilen sözleri ile ilgili açıklama yaptı.
Göksu, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK'te çalışan hanımefendilerle ilgili söylediği sözler tam bir skandaldır. Milletimizin değerlerini rencide eden bu ahlaksız ve onur kırıcı ifadelerin, hem hukuki hem de siyasi sonuçları olacaktır. Konu zaten yargıya taşınmıştır. Hukuki sonucu buradan göreceğiz. Ancak bir de bu ahlaksız ifade ve davranışların siyasi sonucu olmalıdır. Siyasi sonucu ise; kendini bilmez bu kişinin bir an önce görevden alınması olmalıdır" dedi.
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