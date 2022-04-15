TEVFİK GÖKSU: İMAMOĞLU BİZİM PROJELERLE ÖVÜNÜYOR - Son Dakika
Üye Girişi

TEVFİK GÖKSU: İMAMOĞLU BİZİM PROJELERLE ÖVÜNÜYOR

15.04.2022 01:53

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Nisan ayı meclisi toplantısında AK Parti Grup Sözcüsü Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro inşaatları ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, 'Bütün metrolar burada, hepsi bizim belediyecilik dönemimizde başlamış metrolar.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Nisan ayı meclisi toplantısında AK Parti Grup Sözcüsü Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro inşaatları ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, 'Bütün metrolar burada, hepsi bizim belediyecilik dönemimizde başlamış metrolar. Şu anda yürüyen bir tane metro var mı" diye sordu.

İBB'nin Nisan ayı oturumu, dün Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerinin oylanmasının ardından, partilerin grup sözcüleri konuşma yaptı. Gece saatlerine kadar devam eden toplantıda konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı faaliyet raporlarını eleştirdi. Göksu, konuşmasında İmamoğlu'nun anlattığı metro projelerinin tamamının AK Parti yönetimi dönemlerine ait olduğunu ifade etti. Göksu, 'Az önce sunum yaparken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı müthiş yalanlar söyledi. Dedi ki, 'Çağ atlatacak projelerimiz engelleniyor.' Burada cumhur ittifakının meclis üyeleri olarak sesleniyoruz, burada karar yeter meclis üye sayısı olan grubunun başkanı olarak sesleniyorum. Bu senin çağ atlatacak projen neydi de engellendi' Bu çağ atlatacak projen neydi ki biz bilmiyoruz, engelliyoruz? Sen bir liralık projenin bile burada sunumunu yapan birisin neden çağ atlatacak projeni de burada bize sunmadın" dedi.

Göksu, İBB tarafından bugüne kadar herhangi bir metro projesi hazırlanmadığını ifade ederek şunları söyledi:

'Metrolarla övünüyor, eyvallah övün. Bütün metrolar burada, hepsi bizim belediyecilik dönemimizde başlamış metrolar. Şu anda yürüyen bir tane metro var mı' Bunları çıkıp övünürken Fatih kardeşim çok güzel söyledi; tabii ki bizim projelerimizi al, yap. Devlette süreklilik önemlidir ama insan biraz utanır. Üç yılda bir tane metro projesi yapmamışsın, bir tane ihale yapmamışsın çıkıp burada metrolarla övünüyorsun. O yetmiyormuş gibi şu metroların hepsini Doğan Bey, Tarık Bey hayır dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da o dönem hayır dedi. O zaman İstanbul'un metroya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorlardı. Şimdi yeni anlamış da İstanbul'un metroya ihtiyacı olduğunu. Diyor ki, 'bugünlerde karışık işler bir imza diyor, bir imza olsa acayip metro yapardık' diyor. Proje hazır diyor, para hazır diyor. Yap, elini tutan mı var, engelleyen mi var? Sen yapsana. İş yapma niyeti olmadığı için zannediyor ki vatandaşımız bunun farkında değil, Cumhurbaşkanı beni engelliyor diyor. Aziz İstanbullular, İstanbul'daki saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, bir şehre metro yapılıp yapılmayacağının kararını Cumhurbaşkanı vermez.?

TEVFİK GÖKSU: İMAMOĞLU BİZİM PROJELERLE ÖVÜNÜYOR
TEVFİK GÖKSU: İMAMOĞLU BİZİM PROJELERLE ÖVÜNÜYOR
TEVFİK GÖKSU: İMAMOĞLU BİZİM PROJELERLE ÖVÜNÜYOR

YORUMLAR
500
Göksu Deltası'nda yangın Göksu Deltası'nda yangın Son dakika haberleri | Göksu Deltası'nda yangın çıktı (2) Son dakika haberleri | Göksu Deltası'nda yangın çıktı (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEVFİK GÖKSU: İMAMOĞLU BİZİM PROJELERLE ÖVÜNÜYOR - Son Dakika


Son Dakika
00:43 UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
00:42 Temel Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir" sözlerini açıkladı
00:18 UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
00:16 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın istifası sonrası şantaj iddiası
00:08 Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Eintracht Frankfurt'a yenildi
23:58 Rusya: Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı
23:34 Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal
23:01 Süleyman Soylu'dan Semra Güzel tepkisi geldi: Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir?
22:51 Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı!
22:08 Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 02:18:23. #1.12#
SON DAKİKA: TEVFİK GÖKSU: İMAMOĞLU BİZİM PROJELERLE ÖVÜNÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement