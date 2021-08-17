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Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var - Son Dakika

Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var

17.08.2021 13:43

Esenler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında 531 konutun hak sahipleri kura çekilerek belirlendi.

Esenler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında 531 konutun hak sahipleri kura çekilerek belirlendi. Kura çekilişinde konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 'İstanbul'da acilen 300 bin, normalde de 1,5 milyon dönüşmesi gereken konut var' dedi.

Eski Metris Kışlası'nın olduğu askeri alanda yer alan Esenler Rezerv Yapı Alanı 1'inci Etap 1'inci kısımda bulunan 531 konutun kura çekilişi 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Yatay mimari üslubunda, akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşa edilen daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek.

'İSTANBUL İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ'

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'Bugün 17 Ağustos'un 22 yılı, Türkiye'nin hafızasında çok önemli yere sahip. Bugün hala ülkemizde birçok yerde deprem riski taşıyan konutlar var. Ülkemiz bir deprem bölgesi. İstanbul için hep birlikte çalışmalıyız. Özellikle Van depreminden sonra Türkiye'de bir takım yasal düzenlemeler yapıldı. İstanbul özellikle Marmara depremi riski taşıdığı için o günden bugüne büyük mesafeler kat etti. Birincisi İstanbul'da vatandaşımız birinci derecede ulaşacağı kamu binalarının yüzde 92'si eksiksiz olarak güçlendirildi. Şu anda İstanbul'da olası deprem riski söz konusu olursa kamu binaları açısından büyük bir risk yoktur' ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA ACİLEN YIKILMASI GEREKEN BİNALAR VAR'

Mevcut yapılarda deprem riskinin devam ettiğini söyleyen Göksu, 'İstanbul'da yaklaşık 7 milyon 100 bin bağımsız bölüm var. Bu bağımsız bölümün 2,5 milyonu 1999 deprem yönetmeliğine göre 2000 yılından sonra yapılmıştır. İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon dönüşmesi gereken, 300 bin de acilen dönüşmesi gereken konut var. Bu konutların dönüşmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler yoğun bir uğraşın içerisinde. İstanbul iki buçuk yıldan beri bu konuda maalesef sınıfta kalmıştır. İstanbul'un her şeyinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki buçuk yılda yapmış olduğu iki tane deprem çalışması var. Sadece deprem çalıştayı ve kentsel dönüşüm için internet sitesi yaptılar. Şu anda İstanbul'da riskli olarak tespiti yapılmış ve acilen yıkılması gereken binalar var. Bu binaların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyesine ait bölgelerde bulunmaktadır' şeklinde konuştu.

'ESENLER'DE 98 BİN 160 KONUTUN 56 BİNİNİ YENİLEDİK'

Devlet şu anda hukuki olarak bu konutların yıkılıp yapılması için bütün süreci tamamladığını söyleyen Göksu sözlerini şöyle noktaladı:

'Bütün finansal destekler veriliyor. İBB'nin yapması gereken sadece İstanbul'a öncülük vermesi. Gelin hep beraber tedbir alalım. Geldiğimiz günden bu tarafa Esenler'de yaklaşık olarak dönüşmesi gereken 98 bin 160 konutumuz var. Bu konutların 56 binini yeniledik. 16 bin 500'ünü yeniledik ve transfer ediyoruz. Bunlar birebir onaylanmış projeler. Bu projeler. birebir bakanlık tarafından onaylanmış projelerdir.?

Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var
Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var
Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var
Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var
Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var
Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var
Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var
Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var
Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var
Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var
Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var
Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var
Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var

İstanbul, Esenler, konut, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tevfik Göksu: İstanbul'da dönüşmesi gereken yaklaşık 1,5 milyon konut var - Son Dakika


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