Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu için cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu için cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu için cenaze namazı kılındı

6 saat önce

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Adıyaman'a götürüldü.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Adıyaman'a götürüldü.

Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu için cenaze namazı kılındı

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:06 Kaynak: AA
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