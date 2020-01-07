Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu için cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu için cenaze namazı kılındı
6 saat önce
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Adıyaman'a götürüldü. Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:06 Kaynak: AA
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