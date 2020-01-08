Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden annesi Fatma Göksu'nun cenazesi, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden annesi Fatma Göksu'nun cenazesi, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Göksu için Esenler Hacı Emsal Avcı Taş Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazesi, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine getirildi.

Gölbaşı ilçesindeki Günaydın Camisi'nde Fatma Göksu için cenaze namazı kılındı.

Annesinin cenaze namazını kıldıran AK Parti 22. ve 23. dönem Milletvekili Mahmut Göksu, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Göksu ailesinin yanı sıra AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İbrahim Erdüger, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İstanbul ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Göksu'nun cenazesi, aile mezarlığında defnedildi.

Tevfik Göksu, Adıyaman, Esenler, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

Son Dakika Haberleri
23:30 Sobadan çıkan yangından anne ve 3 çocuğunu komşular kurtardı - Son Dakika
23:30 Sisi, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
23:30 FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu" tutuklandı - Son Dakika
23:26 Adana köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, öldü - Son Dakika
23:24 Şehit ateşi Mersin'e düştü - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 23:36:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]