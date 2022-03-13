TEVFİK GÖKSU'NUN KAYINVALİDESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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TEVFİK GÖKSU'NUN KAYINVALİDESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

13.03.2022 14:09

İSTANBUL Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatını kaybeden kayınvalidesi Cennet Yıldız (80), Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

İSTANBUL Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatını kaybeden kayınvalidesi Cennet Yıldız (80), Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Cennet Yıldız'ın cenazesi, işlemlerin ardından Kahramanmaraş Ulu Camii'ne getirildi. Cenazeye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Tevfik Göksu da Yıldız ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti. Yıldız'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

TEVFİK GÖKSU'NUN KAYINVALİDESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TEVFİK GÖKSU'NUN KAYINVALİDESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TEVFİK GÖKSU'NUN KAYINVALİDESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TEVFİK GÖKSU'NUN KAYINVALİDESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TEVFİK GÖKSU'NUN KAYINVALİDESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TEVFİK GÖKSU'NUN KAYINVALİDESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TEVFİK GÖKSU'NUN KAYINVALİDESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEVFİK GÖKSU'NUN KAYINVALİDESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEVFİK GÖKSU'NUN KAYINVALİDESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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