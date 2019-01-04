Son Dakika Haberleri: Tevfik Lav Spor Tesisleri Yeniden Doğdu

Tevfik Lav Spor Tesisleri Yeniden Doğdu

33 dakika önce

Zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan Tevfik Lav Spor Tesisleri Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak yerine modern tesis inşa edildi.

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Zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan Tevfik Lav Spor Tesisleri Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak yerine modern tesis inşa edildi.

Her alanda olduğu gibi sporda tesisleşme noktasında il genelinde önemli yatırımlar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nin bulunduğu alanda yapımına başladığı modern tesiste sona gelindi. Kaba inşaat çalışmaları tamamlanan projede ince işçilik çalışmaları sürüyor. İnşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Yaklaşık 3 bin 675 metre kare inşaat alanına sahip projede ince işçilik çalışmaları devam ediyor. Futbol sahası ve spor salonunda çalışmalar tamamlandı" dedi.

Kısa süre içerisinde tamamlanarak Manisa sporuna hizmet verecek olan tesiste yer alan donatılar hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, "Proje kapsamında 1 adet futbol sahası, 3 adet tenis kort, tribün binası ile spor salonu ve yatakhane binası yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 562 koltuk kapasiteli tribün binasında; antrenör, hakem, sağlık, doping, masaj, soyunma ve toplantı odaları ile malzeme deposu gibi tüm detaylar düşünüldü. Bu vesileyle değerli spor adamı Tevfik Lav'ı da bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bu güzide tesisimizde bu önemli spor adamının adı yaşamaya devam edecek" ifadelerinde bulundu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:35 Kaynak: İHA

Manisa, Tevfik Lav, Spor
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