Son Dakika Haberleri: Tevfik Lav Vefatının 15'inci Yılında Unutulmadı

Tevfik Lav Vefatının 15'inci Yılında Unutulmadı

1 saat önce

Manisa'nın yetiştirdiği önemli spor adamlarından Tevfik Lav ölümünün 15'inci yılında sevenleri tarafından anıldı.

Tevfik Lav Vefatının 15'inci Yılında Unutulmadı, System.String[]


Manisa'nın yetiştirdiği önemli spor adamlarından Tevfik Lav ölümünün 15'inci yılında sevenleri tarafından anıldı. 

Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde Manisa'ya gelirken, 4 Nisan 2004'te geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden, Manisa futbolunun yetiştirdiği teknik direktörlerden Tevfik Lav, ölümünün 15'inci yılında da unutulmadı. Manisa'nın sevilen esnaflarından ve Tevfik Lav'ın yakın dostlarından biri olan Servet Bedir, merhum Lav için lokma hayrı yaptı. Lokma hayrına, merhum Tevfik Lav'ın eşi Vecihe Lav başta olmak üzere, sporun içinde olan teknik adamlar ile çok sayıda seveni katıldı. 

Tevfik Lav'ın eşi Vecihe Lav, herkese teşekkür ederken, "Eşim merhum Tevfik Lav aramızdan ayrılalı 15 yıl oldu. Biz acısını dün gibi yaşıyoruz. Hayrımıza katılan herkese sonsuz teşekkür ediyor, sevenlerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Merhum Tevfik Lav'ın oğlu Can Lav'da Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne teşekkür ederek, " Aradan geçen bu kadar zamana rağmen babam Tevfik Lav'ın anılması her şeyden çok daha çok önemli. En büyük miras bence bu. İnsanların bu sıcaklığını etrafımızda hissetmek bizi her zaman olduğu gibi çok mutlu etti" sözlerini kullandı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:04 Kaynak: DHA

Konyaspor, Manisa, Tevfik Lav, Spor
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