Tevfik Yamantürk: "Banka hesaplarını geliştirenler keşke kendilerini de geliştirse" - Son Dakika

Tevfik Yamantürk: "Banka hesaplarını geliştirenler keşke kendilerini de geliştirse"

06.03.2021 13:09

- Tevfik Yamantürk: "Banka hesaplarını geliştirenler keşke kendilerini de geliştirse" Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Gelin ligi sıfırlayalım, yabancı hakemle baştan başlatalım" Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, son dönemde hakemler hakkında açıklama yapanlarla...

- Tevfik Yamantürk: "Banka hesaplarını geliştirenler keşke kendilerini de geliştirse"

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk:

"Gelin ligi sıfırlayalım, yabancı hakemle baştan başlatalım"

İSTANBUL - Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, son dönemde hakemler hakkında açıklama yapanlarla ilgili olarak "Futbol sayesinde banka hesaplarını geliştirenler, kendilerini geliştirememiş. Gelin ligi sıfırlayalım. Geçmişte bu hakemlerle en çok sizler şampiyon oldunuz. Yabancı hakem getirip baştan başlayalım" dedi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısı, statta yapıldı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk toplantıda açıklamada bulundu. Sıkıntılı bir süreçte olduklarını söyleyen Yamantürk, "İlk defa konuya nasıl başlayacağımı bilmeden karşınıza çıkıyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Beşiktaşımızın 118. yılını kutlu olsun. Beşiktaşımız dünya döndükçe milli olarak yaşayacaktır. Her zaman bunun üzerine basarak söylüyorum. Bu iktisadi şartları değiştiremezsek, bir sabah kulübe geldiğimizde kulüptekilerin Çince, Arapça konuştuğunu görebiliriz. Başkanımız, Mesut Urgancılar ve Adnan Dalgakıran'la toplantı yaptık. Bunu da geleneksel hale getirdik. Düşüncelerimizi paylaştık. Pandemiden sonra dünyada futbol endüstrisi yüzde 12 daraldı. Avrupa futbolunun 9.3 milyar Euro büyüklüğü azalmaya başladı. En büyük kayıp Barcelona kulübünde. En az kayıp ise Almanlarda. Bu beni şaşırtmadı. Alman disiplini, iş anlayışı en az kayıp noktasında tutmuş. İlk 10 kulüp içinde Bayern Münih yüzde 4 gelir kaybı yaşamış. Sadece zengin ülkelerin, güçlü ülkelerin değil görece olarak daha küçük nüfus ve ekonomiye sahip olan İspanya gibi ülkelerin futbol takımlarının ilk sıralarda olduğunu görüyoruz. Beni şaşırtan ise Zenit oldu. Rus ekibi gelirlerini artırarak ilk 30'a girmiş. Bu durum beni umutlandırıyor. Ülkemizde de gelirlerimizi iyi yönetirsek, kişisel menfaatlerimizi öne koymazsak, futbolun iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Renk ayırmadan söylüyorum, değerli kulüplerimiz de bu sayede yerli ve milli olarak kalacaktır. Avrupa'da naklen yayın gelirleri yüzde 23 düşerken, Türkiye'de biraz daha fazla düştü" açıklamasını yaptı.

"Banka hesaplarını geliştirenler keşke kendilerini de geliştirseydi"

Futbol endüstrisine zarar verilmemesi gerektiğinin altını çizen Yamantürk, "Konuşurken de dikkatli olmaya çalışıyorum çünkü klavyenin başına oturanlar inanılmaz sözler ediyorlar. Şerefli Türk Ordusu'na bile ayıp şeyler söyleyebiliyorlar. Bu gibi insanları üzerimize sıçratmamak için dikkatli davranıyorum. Hayatta kaybetmeyi bilmek erdemdir. Kaybetmeyi bilince kazananın da hakkını teslim ediyorsunuz. İsim vermeden konuşuyorum. Şampiyon kulüplerin divan başkanları senede 3 kez toplanıyorduk. Pandemi nedeniyle toplanamıyoruz. Aramızdaki ilişkileri sıcak tutmaya çalışıyorduk. Söyleyeceklerimi diğer divan başkanlarının da paylaşacağına eminim. Hakem hataları nedeniyle kaybettiklerini söyleyenler ve kantarın topuzunu kaçıranlar futbola zarar veriyor. Bizim bir teklifimiz var. Biz de diyoruz ki, ligleri sıfırlayalım. Bu hakemlerle en çok şampiyon olanlar sizlersiniz. Bu işe sıfırdan başlayalım, isterseniz yabancı hakem de getirelim. Futbol sayesinde banka hesaplarını şişirenler, futbol sayesinde 80 milyonluk ülkede en çok tanınan 50 insan arasına girenler, konuşurken daha dikkatli olmak zorundalar. Misafirliğe gittikleri maçlarda masaların üzerine çıkarak sinkaflı küfürler etmek futbolu geliştirmez. Bu gibi insanlar banka hesaplarını geliştirirken keşke kendilerini de geliştirselerdi. Akıllı insanlar hiç değilse susarak kendisine ve topluma zarar vermez. Fazla uzatmak istemiyorum. Başkana, yönetici arkadaşlarına kalpten teşekkür ediyoruz. Nasıl özverili çalıştıklarını görüyoruz. Taraftar olarak bu seneden çok ümitliyiz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Ama iyi bir sonuç alamasak da bunu Beşiktaşlıya yakışır şekilde karşılayacağımızdan şüphem yok" açıklamasını yaptı.

Tevfik Yamantürk: Banka hesaplarını geliştirenler keşke kendilerini de geliştirse
Tevfik Yamantürk: Banka hesaplarını geliştirenler keşke kendilerini de geliştirse
Tevfik Yamantürk: Banka hesaplarını geliştirenler keşke kendilerini de geliştirse
Tevfik Yamantürk: Banka hesaplarını geliştirenler keşke kendilerini de geliştirse

Tevfik Yamantürk, Beşiktaş, Futbol, Banka, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tevfik Yamantürk: 'Banka hesaplarını geliştirenler keşke kendilerini de geliştirse' - Son Dakika Spor


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