Tevfik Yamantürk: "Beşiktaş'a kötülük, kalleşlik yapıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tevfik Yamantürk: 'Beşiktaş'a kötülük, kalleşlik yapıldı' - Son Dakika

Tevfik Yamantürk: "Beşiktaş'a kötülük, kalleşlik yapıldı"

6 saat önce

Beşiktaş Divan Başkanı Divan Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların çok ciddi sıkıntıları olduğunu belirterek, "Şu anda paramız yok. Birinci işimiz Beşiktaş'ta sağlıklı finansal ortamı oluşturmak" dedi.

Tevfik Yamantürk:

Beşiktaş Divan Başkanı Divan Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların çok ciddi sıkıntıları olduğunu belirterek, "Şu anda paramız yok. Birinci işimiz Beşiktaş'ta sağlıklı finansal ortamı oluşturmak" dedi. Yamantürk ayrıca, "Beşiktaş'ı kendi evimizdeki gibi yönetmeliyiz. İnsan evinden mal çalar mı? Üzülüyorum, geriliyorum. Beşiktaş'a kötülük, kalleşlik yapıldı" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Divan Başkanı Divan Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına katıldı. Divan başkanlığı görevi teklif edildiği zaman onur duyduğunu belirten Yamantürk, "Aileme, çocuklarıma bırakacak en büyük miraslardan biri. Eşim bana niye kabul ettiğimi sorduğunda. 'Öldükten sonra tabutun üzerine Beşiktaş bayrağı örtecekler, Beşiktaş bayrağının üzerinde de Türk Bayrağı var' dedim. Beşiktaş bana bu şansı verdi. Çok minnettarım" dedi.

Kulübün ekonomik olarak zor durumda olmasıyla ilgili olarak Tevfik Yamantürk, "Divan üyeleri ile ayda 2 kez toplanıyoruz. Onlarla da bunları konuşuyoruz. Biz magazini daha çok seviyoruz. Son divan toplantısında da saatlerce orada oturduk. Saatler sonrasında atlayarak sıçrayarak bir takım magazinsel işler konuşuldu. Beşiktaş'ın çok ciddi sıkıntıları var. Bizim bunları konuşmamız lazım. Birinci gereken oksijendir. Beşiktaş'ın oksijeni de para. Şu anda paramız yok. Bütün kulüplerimiz maalesef öyle. Birinci işimiz Beşiktaş'ta sağlıklı finansal ortam oluşturmalıyız. İki haftada bir divan olarak toplanıyoruz. Yönetimden de bir arkadaşımızı davet ediyoruz. Kulübümüz için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Ben herkesle konuşan bir insanım. Konuşarak bir noktaya varacağımıza inanıyorum. Sorumluluk taşıdığımız insanlar var. Herkese hesap veriyoruz. Beşiktaş'ta da bu geçerli. Başkanımızla belli aralıklarla bir araya geliyoruz. Kendisi de iş adamı. Söylediklerimizi anlıyor ve kabul ediyor. 'Şuralar beraber gidebilir miyiz?' dedi. Ben de 'Memnuniyetle' dedim. Bunları yaparken işin magazin tarafıyla uğraşamam. Millet para olmadığını unutmuş işin fantezisini konuşuyor. Dönem sonu geldiğinde faiz nasıl ödeyeceğimizi, kredileri kimse konuşmuyor. Ne kadar ütüldüğümüzü hesaplayan yok. Ben Beşiktaş'ın buradan çıkacağına inanıyorum. Alacaklılar ne kadar faydalanırız diye düşünüyor. Durum böyle iken 'Başkan taze para koysun' diyorlar. Başkan zaten taze para koydu. Ali Koç Fenerbahçe'ye 50 milyon Dolar verdi. Türk spor tarihinin en büyük hibesi. Ateşe düşmüş su damlası. Bizim durumumuz diğer kulüplerden daha iyi. Verilerden görüyoruz. Borcu yönetmek, serveti yönetmekten zordur. Ben Fikret başkan ile görüşüyorum. Beni dinlemedi, ben haklı çıktım. Şimdiki başkanımız bizi dinliyor. Hayırlısı ile bu çözülecek. Bence bu Türkiye'nin ciddi problemidir. Buna bir şekilde müdahale edilmesi lazımdı. Bu kulüplerde bir gün Arapça, Rusça ve Çince konuşulduğu duymak istemiyorsak... Devlet bu borçları silerse hayatında maça gelmemiş, çocukların hakkını gasp etmiş olacağız. Çok ciddi kurallar getirilmeli. Hukukçular bir araya gelip yaptırımlar olmalı. Ben halen kötümser değilim. Bu iş artık Beşiktaş problemi değil, alacaklının da problemi. Kural olacak ve kimse kuraldan akıllı olduğunu düşünmeyecek. Süleyman ağabeyden sonra ilk gelen bu işi ilk çukura götürdü. Serdar Bilgi'den bahsetmiyorum" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A KÖTÜLÜK, KALLEŞLİK YAPILDI"

Transfer konusunun magazin olduğunu ifade eden Yamantürk, "Biz gençlerle oynamalıyız. Patron ben olsam genç takımla çıkarım. Evde olmayan camide haramdır. Adamın evinde çoluk çocuk aç, her geceyi başka yerde sabahlıyor. Yabancı futbolcu da olabilir ama kimseye ütülmeden. Beşiktaş'ı kendi evimizdeki gibi yönetmeliyiz. İnsan evinden mal çalar mı? Üzülüyorum, geriliyorum. Beşiktaş'a kötülük, kalleşlik yapıldı. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Cumhuriyet'in Osmanlı'dan miraslı aldığı birkaç kurumdan biriyiz" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)

Tevfik Yamantürk, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:30 Kaynak: İHA

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