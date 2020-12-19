- Tevfik Yamantürk: "Üreterek gitmemiz gerekiyor"

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk:

"Süper Lig'in değerini düşürecek açıklamalar yapılmamalı"

İSTANBUL - Beşiktaş Divan Kurulu online olarak gerçekleşti. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, yaptığı konuşmada üreterek yola devam edeceklerini ifade ederek, "Süper Lig'in değerini yükseltmemiz gerekiyor. Ligin değerini düşürecek açıklamalar yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 2020 yılı olağan divan kurulu online olarak gerçekleşti. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk toplantı başında açıklamalarda bulundu. İçinde bulunulan şartların zorluğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Yamantürk, "İçinde bulunduğumuz şartlar öze dönmemize zorluyor. Sadece biz değil bütün kulüpleri zorluyor bu dönem. Zor, zekayı geliştirir ve biz de bu şekilde ilerleyeceğiz. Liverpool'un hocası Kloop, "Biz, Türkiye'nin Avrupa'nın Brezilyası olmasını beklerken onlar Avrupa'nın Katar'ı olmayı tercih etti" dedi. 5 yıl öncesine baktığımızda milli takımda yurt dışında yetişen oyuncuları görüyorduk. Son yıllarda ise Türkiye'de yetişen ve Avrupa'da oynayan futbolcuları görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam sadece Hakan Çalhanoğlu var Avrupa'da yetişip milli takımda oynayan. Her şeyin başı eğitimdir ve bu eğitimi verdiğimiz zaman kendi altyapımızdan oyuncularımızla, daha ucuza mal ederek sahaya çıkarabiliriz oyuncularımızı" diye konuştu.

"Süper Lig'in değerini düşürmemeliyiz"

Divan kurulu öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya geldiğini de söyleyen Yamantürk, "Önceki akşam başkanım ve yönetici arkadaşlarla beraberdik. İş hayatından gelen tecrübeleri uyguluyorlar. Borçlu olduğumuz bankalar, bize verdikleri borcu almak isteyecek. Bu çok normal. Ama kendilerinin kazandıklarını düşündükleri haklarından biraz feragat etmesi gerekiyor. Tasarruf yapacağız ve bu sene takım maliyetimiz 30 milyon Euro'ya indirildi. Bütün Türkiye'de bunun olacağını düşünüyorum" dedi. Manchester United örneği veren Yamantürk, "Manchester United, 1997'den 2017 yılına kadar gelirlerini 6 kat arttırmış. 88 milyon Pound'dan 528 milyon Pound'a çıkarmış. Demek ki bizim kulüplerimiz de gelirlerini artırmanın yolunu bulmalıdır. Ama bunun bir yolu da ligin değerlenmesidir. Ligi kötüleyerek ligin değerini artırabilir miyiz? Hiçbir sorumluluğu olmayan insanlar, her maçtan sonra hakem vasıtasıyla nasıl kaybettiklerini anlatıyorlar ve bu durum da ligin değerini aşağıya çekiyor. Son seyrettiğimiz maçlardan birinde kaleci yere yatmamış ve maçı kaybetmişler, çıkıp hakeme sallıyorlar. Genç insanların yaptığı bir sporu konuşuyoruz, quantum fiziğini konuşmuyoruz. Oyuncular bu maaşları kazanıp popülerlik de kazanıyorsa, lige değer kazandırmak zorunda olduklarını unutmamalı" ifadelerini kullandı.