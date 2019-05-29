Son Dakika Haberleri: TEVİTÖL öğrencilerinden muhteşem yıl sonu konseri!
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TEVİTÖL öğrencilerinden muhteşem yıl sonu konseri!

1 saat önce

TEVİTÖL Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü'nün geleneksel yıl sonu konserinde, öğrenciler davetlilere müzik ziyafeti yaşattı.

TEVİTÖL öğrencilerinden muhteşem yıl sonu konseri!, System.String[]

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, TEV bağışçıları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen konserde öğrenciler, aralarında Rachmaninoff, Vivaldi ve Brahms'ın da yer aldığı birçok değerli bestecinin eserlerini ustalıkla icra etti. Öğrenciler, bireysel performansları ve konserin kapanışında koro ile seslendirdikleri Dostluğa Davet isimli eserle davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilerin bir arada yaşayıp eğitim gördüğü Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) tarafından kurulan Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü, geleneksel yıl sonu konserini düzenledi. 27 Mayıs Pazartesi akşamı TEVİTÖL'de gerçekleşen konsere, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, TEV bağışçıları ve çok sayıda davetli katıldı.

Solo performanslardan koroya özel gece

Müzik Bölümü öğrencilerinin sunumuyla başlayan konserde öğrenciler, aralarında Rachmaninoff, Vivaldi, Brahms'ın da yer aldığı bestecilerin eserlerini, solo ve duo (İkili) performans olarak çok yüksek bir seviyede seslendirdi.

TEVİTÖL Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü öğrencilerinin yıl sonu konserinin finalinde ise unutulmaz anlar yaşandı. Müziği Ali Kocatepe, düzenlemesi Masis Aram Gözbeke ait Dostluğa Davet isimli eseri seslendiren koro, davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Konserin kapanış konuşmasını TEVİTÖL Müzik Bölümü'nün kurucuları, dünyaca ünlü piyano sanatçıları Güher - Süher Pekinel kardeşler gerçekleştirdi. Öğrencilerinin büyük bir kısmının eserleri ezbere icra ettiğini belirten Süher Pekinel, davetlilere ve sahne alan öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:02 Kaynak: Bültenler
Rona Yırcalı, Süher Pekinel, Güncel
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