Tevrat tefsiri operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonuna ilişkin 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:58 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonuna ilişkin 2 kişi tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çorlu ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tefsirini satmaya çalıştığı belirlendikten sonra gözaltına alınan Y.K. ve E.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Tekirdağ Adalet Sarayında mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklandı. - TEKİRDAĞ
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