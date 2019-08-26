Son Dakika Haberleri: Tevrat tefsiri operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Tevrat tefsiri operasyonunda 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonuna ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Tevrat tefsiri operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonuna ilişkin 2 kişi tutuklandı.


Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çorlu ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tefsirini satmaya çalıştığı belirlendikten sonra gözaltına alınan Y.K. ve E.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Tekirdağ Adalet Sarayında mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Tevrat, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:58 Kaynak: İHA
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